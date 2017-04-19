Суд у Гаазі вимагає від Росії припинити порушення прав етнічних українців і татар у Криму

Гаазький суд вимагає від Росії припинити порушення прав етнічних українців і татар у Криму, зокрема забезпечити права кримськотатарської громади на представницькі інституції, включаючи Меджліс та забезпечити доступ до освіти українською мовою.

Ці тимчасові заходи було введено Міжнародним судом ООН на вимогу України задля припинення порушення Росією Міжнародної конвенції щодо недопущення расової дискримінації до розгляду позову України до Росії по суті. Українські юристи змогли переконати суд у правомірності застосування цієї Конвенції, надати свідчення порушень, а також довести, що Україна доклала значних зусиль з вирішення цього питання дипломатичним шляхом, однак всі ці пропозиції відхилялись російською стороною.

У своєму рішенні Міжнародний суд також посилається на висновки Управління верховного комісара ООН з прав людини від серпня 2016 року та листопада 2015, а також на звіт Моніторингової місії ОБСЄ з оцінки стану захисту прав людини в Криму від липня 2015 року, де, зокрема, йдеться: «освіта українською мовою зникає в Криму через тиск на шкільні адміністрації, вчителів та батьків», а також зазначається про порушення прав Кримських татар через заборону Меджлісу.

Україна зверталась з запитом про введення запобіжних заходів в рамках ще однієї конвенції ООН – Конвенції з боротьби проти фінансування тероризму. Під час підготовки до засідання, Україна наголосила на таких трагічних подіях як бомбування мирних акцій протесту в Харкові, бомбування Маріуполя, атаки на Волноваху та Краматорськ, а також збиття рейсу Малайзійських авіаліній MH17.

У своєму рішенні Міжнародний суд визнав факт людських страждань, загибель та поранення багатьох цивільних осіб. Однак, він не побачив достатньої доказової бази стосовно умисності дій Росії в зв’язку з цими трагедіями.

Хоча Гаазький суд не повною мірою задовольнив запит України, однак це рішення є важливим кроком в підготовці до подальшого розгляду справи. Виконання Росією навіть цих тимчасових заходів викликає сумнів, адже забезпечення виконання рішення Міжнародного суду провадиться через Раду Безпеки ООН, де Росія має значний вплив і право вето.

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