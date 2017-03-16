США «ніколи не повинні довіряти Росії» - посол США в ООН

Ніккі Гейлі зайняла жорсткішу позицію щодо Москви, ніж президент Дональд Трамп





Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що загрозу з боку Росії не можна недооцінювати, і що США «ніколи» не повинні довіряти їй.



«Потрібно сприймати її серйозно. Ми не можемо довіряти Росії. Ми ніколи не повинні довіряти Росії», - заявила вона телеканалу NBC News, зайнявши жорсткішу позицію, ніж президент Дональд Трамп, який передбачає, що США і Росія можуть підтримувати більш дружні відносини при його адміністрації.





Заява Гейлі прозвучала через кілька годин після того, як Міністерство юстиції США висунуло офіційні звинувачення офіцерам російської розвідки в організації масштабного зламу комп'ютерних серверів в 2014 році, від якого постраждали 500 мільйонів користувачів Yahoo.

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