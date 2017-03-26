Як актор Гаррісон Форд посадив літак не на ту смугу і майже впритул пролетів над Боїнгом

«Неймовірним телепнем» назвав себе у розмові з диспетчерами голлівудський актор Гаррісон Форд, коли він, керуючи одномоторним літаком, ледь не спровоковав серйозну авіакатастрофу у каліфорнійському аеропорту 13 лютого.

Записи переговорів оприлюднили лише щойно.

Того дня, Форд помилково посадив літак не на ту смугу і пролетів, майже впритул, над Боїнгом "Американських авіаліній", який вирулював на зліт. Гаррісон Форд каже, що його збив з пантелику інший літак.

Це не перший авіаінцидент за участю зіркового актора. У 1999-му році він розбив гелікоптер під час тренувального польоту, а у 2015-му зачепив при посадці дерево і приземлився на полі для гри у гольф.

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