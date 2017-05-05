Людству необхідно покинути Землю в найближчі 100 років - попередження фізика Гокінґа

Відомий англійський фізик-теоретик Стівен Гокінґ вважає, що людство повинно навчитися жити за межами Землі, щоб уникнути вимирання.

За його словами, люди повинні колонізувати іншу планету протягом найближчих 100 років, інакше вони зіткнуться із загрозою зникнення.





Як повідомляє CNBC, свої нові прогнози-попередження видатний учений представить у документальному фільмі «Стівен Гокінґ: Експедиція «Нова Земля», який вийде протягом найближчих місяців.

Це далеко не перші «апокаліптичні» прогнози відомого фізика. На початку 2016 року Гокіґ прогнозував, що людство може зникнути через тисячу років, але зараз, за його словами, ситуація змінилась, тому людям варто поквапитися.

«Зі зміною клімату, астероїдними ударами, епідемією та зростанням чисельності населення наша власна планета стає дедалі нестабільнішою», - вважає Гокінґ.

Крім перерахованих вище потенційних небезпек для людини, учений у різний час згадував можливість ядерної війни, добровільне або примусове підпорядкування всіх людей штучному інтелекту, невдалий експеримент зі створення чорної діри або навіть візит інопланетян, які вирішать перетворити Землю в свою колонію.

«Хоча ймовірність катастрофи на планеті Земля в нинішньому році може бути досить низькою, вона стає майже стовідсотковою в найближчі тисячу, 10 тисяч років. До того часу ми повинні переселитися на інші зірки, тому катастрофа на Землі не буде означати кінець людської раси», – заявив ще на початку 2016 року фізик Стівен Гокінґ.

Дивіться також: Як учені розкриватимуть таємниці Марса