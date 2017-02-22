«Екстрадиція Фірташа…була б доброю подією для України», - екс-посол США Джон Гербст

Екстрадиція мільярдера Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів Америки, якщо вона таки відбудеться, була б гарним знаком для України.
Про це в інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки» заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст. Він нагадав про негативну роль, яку Дмитро Фірташ відіграв в українсько-російських відносинах.
«Фірташ був бізнесменом, якого пов’язували з корупційними угодами між Кремлем та українськими лідерами, а саме з газовими угодами, – нагадує Джон Гербст. – Ті корупційні газові угоди утримували Україну залежною від Росії, що було дуже погано: як для української економіки, так і для українського суверенітету. Якщо звинувачення, які висунули проти нього сильні… і, наскільки я розумію, вони не пов’язані з газовими угодами, а саме з відмиванням грошей, тоді напевно є сенс провести його екстрадицію».
Це була б подія політичної ваги, адже Фірташ і досі є фігурою, що має вплив в Україні
Джон Гербст також додав, що такий розвиток подій пішов би на користь Україні.
«Це була б подія політичної ваги, адже Фірташ і досі є фігурою, що має вплив в Україні, навіть попри те, що він там не з’являвся впродовж довгого часу. Якщо його все ж таки екстрадують до США й ув’язнять, він стане набагато слабшою фігурою і це значить, що його вплив зменшиться. Я не бажаю нікому зла, але, якщо так сталося б – це було би доброю подією для України, бо знизило б його вплив у країні», – зазначив екс-посол.
Нагадаємо, українського газового магната – Дмитра Фірташа заарештували у вівторок в Австрії, після того, як віденський суд дозволив його екстрадицію до США, де олігарха звинувачують в дачі хабаря у розмірі 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ в Індії.
Технічно арешт Дмитра Фірташа у Відні не пов'язаний із рішенням австрійського суду про екстрадицію й був здійснений на підставі ордера, виданого Іспанією, де його звинувачують у відмиванні 10 мільйонів євро й зв’язках з організованою злочинністю.
Як повідомлялося раніше, вперше в Австрії Фірташ був заарештований ще в березні 2014-го року, на підставі ордера, виданого американським судом на запит ФБР. Але згодом, його випустили під заставу в 125 мільйонів євро.
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