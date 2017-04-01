Гілларі Клінтон засудила скорочення програм іноземної допомоги

Екс-держсекретар вважає боротьбу за права жінок найсерйознішою невирішеною проблемою 21 століття





Колишня держсекретар США Гілларі Клінтон заявила, що рішення президента Дональда Трампа про скорочення фінансування програм міжнародної допомоги, може стати катастрофою для жінок у всьому світі.



Дональд Трамп відновив дію президентської директиви, яка забороняє фінансувати будь-які іноземні організації, які здійснюють або іншим чином підтримують аборти.



Клінтон, перервавши мовчання після сенсаційної поразки на минулорічних президентських виборах, охарактеризувала цей крок Трампа, як «удар по жінках і дітях, і грубою помилкою для нашої країни».



«Нам потрібно вирішити: залишатися позаду чи вести перед?», - сказала Клінтон виступаючи в Джорджтаунському університеті під час церемонії вручення щорічних нагород Hillary Rodham Clinton Awards. Лауреатами цієї премії стають жінки, які зробили видатний внесок в зусилля зі встановлення миру.

Це не питання приналежності до політичної партії, це питання захисту прав людини

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер висловився на захист рішення Дональда Трампа, пояснивши, що президент ставить на чільне місце збереження життя.

«Відновлення цієї політики не тільки відображає ці цінності, але і є проявом поваги по відношенню до платників податків», - сказав Спайсер.



У своєму виступі Клінтон заявила, що захист прав жінок - «серйозна невирішена проблема 21 століття»: «Це не питання приналежності до політичної партії, це питання захисту прав людини».



Відновлення цієї політики не тільки відображає ці цінності, але і є проявом поваги по відношенню до платників податків До виступу в Джорджтаунському університеті Клінтон більшу частину свого часу після листопадової поразки провела у відносно затишній лісистій місцевості Чаппаква в штаті Нью-Йорк, де вона проживає разом з чоловіком Біллом Клінтоном.



На початку березня Клінтон виступила з промовою в Скрантоні, штат Пенсильванія, заявивши, що готова «вийти з лісу». У травні вона планує виступити в своєму альма-матер Коледжі Веллсі в штаті Массачусетс. Очікується, що в кінці року вона опублікує збірку автобіографічних есе.

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