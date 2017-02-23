Фільм «Гіркі жнива» про Голодомор в Україні покажуть у 45 країнах світу

В Україні, США та ще у понад 40 країнах світу виходить фільм «Гіркі жнива», події якого відбуваються під час Голодомору в Україні.

Фільм режисера Джорджа Менделюка та продюсера Іна Ігнатовича «Гіркі жнива» стане першим художнім кіно, яке розповість світовому глядачу про трагедію, яка довго замовчувалася Радянського владою та досі є маловідомою за межами України. Журналіст «Голосу Америки» Тетяна Ворожко зустрілася з режисером та продюсером цього фільму.

Коли Ричард Бачинський приніс цей сценарій, я негайно зацікавився через моє походження та знання про Голодомор»

Задум цього кіно з’явився в канадського актора українського походження Річарда Бачинського ще в 1999-му році. Але лише у 2011-му році Бачинський представив сценарій інвестору з Торонто Іну Ігнатовичу.



«Коли Ричард Бачинський приніс цей сценарій, я негайно зацікавився через моє походження та знання про Голодомор», розповідає продюсер фільму «Гіркі жнива» Ін Ігнатович.​

«Я працював з актором українського походження кілька років тому і раптом він мені подзвонив … представив мене Іну, я прочитав сценарій і ми взялися за роботу», каже режисер фільму Джордж Менделюк

Продюсер Ін Ігнатович сам профінансував цей фільм: «Я вирішив його повністю сам профінансувати, аби ми могли швидше запустити його виробництво».

Моя мама з Харкова, вона пережила Голодомор. Коли я був маленьким хлопчиком, вона розповідала, як вони йшли до школи та бачили дітей, які просили їжу на вулиці. Але коли вони поверталися зі школи до дому, деякі з цих дітей лежали на вулицях мертві

​Канадський режисер Джордж Менделюк розповідає, що сценарій переписувався понад десять разів. На роботу над ним вплинули історії його матері, які він чув дитиною.

Менделюк розповідає: «Моя мама з Харкова, вона пережила Голодомор. Коли я був маленьким хлопчиком, вона розповідала, як вони йшли до школи та бачили дітей, які просили їжу на вулиці. Але коли вони поверталися зі школи до дому, деякі з цих дітей лежали на вулицях мертві».

Але в самому кіно його творці вирішили зосередитися, в першу чергу, на історії кохання.

«Це про двох закоханих, які невинні та які люблять один одного ще з дитинства. Як вони уособлюють усі жахи, які випали на їхню долю,» пояснює режисер фільму.

Головні ролі зіграли британські актори Макс Айронс та Саманта Баркс.

«Я відчував, що важливо представити фільм з міжнародними зірками, стилем, який буде приваблювати західну аудиторію», каже продюсер.

Я хотів створити лірику, я хотів, щоб воно було більш ідилічним. Виглядало як казка

​Бюджет фільму – понад 20 мільйонів доларів. Знімали в архітектурному музеї Пирогово під Києвом, у Києві та в Лондоні. Життя селян на початку фільму, ще до приходу Радянської влади, виглядає дещо картинним. «Я хотів створити лірику, я хотів, щоб воно було більш ідилічним. Виглядало як казка», - таке бачення у режисера Менделюка.

Продюсер фільму «Гіркі жнива» Ін Ігнатович каже, що зусилля були зосереджені на тому, щоб фільм був історично правильним: «Ми зосередили багато зусиль на тому, щоб фільм був історично правильним. Усе було перевірено багатьма істориками, включно з моїм дуже-дуже добрим другом, який нещодавно помер, Орестом Субтельним. Він зіграв важливу роль у створенні цього фільму, як також Людмила Гриневич та багато інших істориків. Ми дуже пишаємось цим аспектом фільму».

Розповісти західному глядачеві про вмираючих від голоду українських селян та ще і у рамках романтичного фільму було непростим завданням.

«Сьогодні на Заході, коли режисер робить фільм про Голокост, а існують тисячі фільмів про Голокост, йому потрібна п’ятисекундна сцена Голокосту і кожний глядач точно знає контекст і режисер може зосередитися на сюжетній лінії фільму. Але ніхто не знає про Голодомор. Тому ми мали створити контекст і історію, інакше глядач його б не зрозумів. Це набагато важче. Ми мали повертатися та перезнімати деякі сцени, робити начитку за кадром з поясненням», пояснює продюсер Ігнатевич.

«У нас була сцена, яку ми відзняли. Там була божевільна жінка, яка вмирала з голоду і запросила головних героїв з нею поїсти. А у каструлі було немовля. Потім ми вирішили, що це не матимемо комерційного успіху», ділиться подробицями режисер Джордж Менделюк.

Перші рецензії на «Гіркі жнива» не завжди позитивні. «Сталінський геноцид українців вимагає кращого кіно, ніж «Гіркі жнива» - пише Лос Анджелес Віклі. Деякі сцени в кіно здаються фантастичними, інші - зайвими, а мотиви героїв часом важко зрозуміти.

Як відбувався процес створення картини пояснює режисер Менделюк: «Це така величезна канва. У нас була історія кохання. У нас був Голодомор. Ми почали з більшовицької революції. Нам було необхідно пояснити багато речей, а потім ми скорочували це під час монтажу».

«Ми показували цей фільм у тестовому режимі в Лос-Анджелесі та Лондоні. Переважна реакція була: Яке прекрасне кіно. І це казали люди, які ніколи не чули про Голодомор. Вони говорили, чому ми про це не вчать в школі?» - розповідає пролюсер кіно.

У США фільм помітили. Його промоцією та дистрибуцією займаються провідні компанії на ринку. Про роботу над фільмом та про Голодомор творці фільму розповідають найбільшим американським та світовим мас-медіа.

Продюсер Ігнатевич каже , що фільм «покажуть на кожному континенті – в Європі, у Північній Америці, в Латинській Америці, на Далекому Сході, на Близькому Сході, в Африці. Ми сподіваємося, що коли про все домовлено та всі контракти підписані, це буде понад 100 країн навколо світу».

Зйомки фільму закінчувалися під час революції гідності в Києві. Ігнатович та Менделюк говорять, що хоча цей фільм задумувався задовго до Майдану та російської агресії в Україні, він допоможе закордонній аудиторії краще зрозуміти історичній контекст сучасного україно-російського протистояння.

Дивіться також: Чи підтримують українці у США імміграційні плани президента Дональда Трампа? ​