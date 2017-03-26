Година землі-2017 стала наймасштабнішою акцію за свою 10-літню історію

У суботу на одну годину погасло світло на найбільш знаних спорудах у 184 країнах світу, включаючи США.

Так було відзначено Глобальний день Землі, організований Всесвітнім фондом охорони природи. Акція мала на меті привернути увагу світу до проблеми кліматичних змін на планеті та згубної ролі людини.

Година землі-2017 стала наймасштабнішою акцію за 10-літню історію проведення цієї акції.

Ця ініціатива почалася в Австралії в 2007 році як жест Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) Австралії проти антропогенних викидів двоокису вуглецю, пов’язаних із потеплінням на планеті.

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