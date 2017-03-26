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Година землі-2017 стала наймасштабнішою акцію за свою 10-літню історію

  • Голос Америки
Активісти Всесвітнього фонду дикої природи підсвітили глобус світлодіодними вогнями, щоб відзначити Годину Землі, біля Бранденбурзьких воріт в Берліні 25 березня 2017 року.

Активісти Всесвітнього фонду дикої природи підсвітили глобус світлодіодними вогнями, щоб відзначити Годину Землі, біля Бранденбурзьких воріт в Берліні 25 березня 2017 року.

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У суботу на одну годину погасло світло на найбільш знаних спорудах у 184 країнах світу, включаючи США.

Так було відзначено Глобальний день Землі, організований Всесвітнім фондом охорони природи. Акція мала на меті привернути увагу світу до проблеми кліматичних змін на планеті та згубної ролі людини.

Година землі-2017 стала наймасштабнішою акцію за 10-літню історію проведення цієї акції.

Ця ініціатива почалася в Австралії в 2007 році як жест Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) Австралії проти антропогенних викидів двоокису вуглецю, пов’язаних із потеплінням на планеті.

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