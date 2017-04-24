Нетаньягу закликав світ пам’ятати про уроки Голокосту

Президент США Трамп виступив перед учасниками Всесвітнього єврейського конгресу в Нью-Йорку
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу попередив, що ті, хто хочуть знищити Ізраїль і єврейський народ, будуть знищені самі.
Нетаньягу заявив про це у виступі з нагоди Дня пам’яті жертв Голокосту біля меморіалу «Яд Вашем» в Єрусалимі, спорудженому в пам’ять про 6 мільйонів загиблих євреїв.
«Іран та "Ісламська держава" хочуть знищити нас, і сьогодні ненависть до євреїв спрямована на єврейську державу, – сказав ізраїльський прем’єр. – Ми повинні бути в змозі самостійно захистити себе від усіх загроз і будь-якого ворога».
За його словами, уроки Голокосту визначають його кожен день, і засвоєння цього уроку є «найвищим боргом» будь-якого прем’єр-міністра Ізраїлю.
У той же час він зазначив, що в багатьох випадках світ не зробив висновків зі спроб нацистської Німеччини винищити єврейський народ.
У церемонії в неділю брали участь шість осіб, які пережили Голокост, які запалили шість факелів під час читання кадіша – традиційної єврейської поминальної молитви.
Президент Дональд Трамп заявив учасникам Всесвітнього єврейського конгресу в Нью-Йорку, що розум «не може уявити біль, жах і втрати», які приніс Голокост.
«Ми звертаємо погляд назад, до найпохмурішої сторінки історії людства. Ми сумуємо, ми пам’ятаємо, ми молимося і обіцяємо, що цього більше не повториться. Я стверджую: цього більше не повториться».
Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерреш заявив конгресу, що антисемітизм в сучасній його формі відкидає право Ізраїлю на існування.
Він сказав, що до Ізраїлю потрібно ставитися так само, як і до будь-якої держави-члена ООН.
У грудні Рада Безпеки ООН засудила діяльність Ізраїлю з будівництва поселень, що завдає шкоди мирному процесу. Тоді США утрималися від голосування, замість того, щоб накласти вето на резолюцію, яка засуджує найважливішого союзника Вашингтона на Близькому Сході, що викликало обурення в Ізраїлі.
Заходи з нагоди Дня пам’яті жертв Голокосту продовжилися в понеділок, коли в 10 ранку за місцевим часом зазвучали сирени і вся країна завмерла на дві хвилини в пам’ять про жертв геноциду, організованого гітлерівцями.
Дивіться також: ОБСЄ: автомобіль місії підірвався на міні, в районі під контролем так званої «ЛНР»
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum