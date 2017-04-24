Нетаньягу закликав світ пам’ятати про уроки Голокосту

Президент США Трамп виступив перед учасниками Всесвітнього єврейського конгресу в Нью-Йорку

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу попередив, що ті, хто хочуть знищити Ізраїль і єврейський народ, будуть знищені самі.

Нетаньягу заявив про це у виступі з нагоди Дня пам’яті жертв Голокосту біля меморіалу «Яд Вашем» в Єрусалимі, спорудженому в пам’ять про 6 мільйонів загиблих євреїв.

«Іран та "Ісламська держава" хочуть знищити нас, і сьогодні ненависть до євреїв спрямована на єврейську державу, – сказав ізраїльський прем’єр. – Ми повинні бути в змозі самостійно захистити себе від усіх загроз і будь-якого ворога».

За його словами, уроки Голокосту визначають його кожен день, і засвоєння цього уроку є «найвищим боргом» будь-якого прем’єр-міністра Ізраїлю.

У той же час він зазначив, що в багатьох випадках світ не зробив висновків зі спроб нацистської Німеччини винищити єврейський народ.

У церемонії в неділю брали участь шість осіб, які пережили Голокост, які запалили шість факелів під час читання кадіша – традиційної єврейської поминальної молитви.

Президент Дональд Трамп заявив учасникам Всесвітнього єврейського конгресу в Нью-Йорку, що розум «не може уявити біль, жах і втрати», які приніс Голокост.

«Ми звертаємо погляд назад, до найпохмурішої сторінки історії людства. Ми сумуємо, ми пам’ятаємо, ми молимося і обіцяємо, що цього більше не повториться. Я стверджую: цього більше не повториться».

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерреш заявив конгресу, що антисемітизм в сучасній його формі відкидає право Ізраїлю на існування.

Він сказав, що до Ізраїлю потрібно ставитися так само, як і до будь-якої держави-члена ООН.

У грудні Рада Безпеки ООН засудила діяльність Ізраїлю з будівництва поселень, що завдає шкоди мирному процесу. Тоді США утрималися від голосування, замість того, щоб накласти вето на резолюцію, яка засуджує найважливішого союзника Вашингтона на Близькому Сході, що викликало обурення в Ізраїлі.

Заходи з нагоди Дня пам’яті жертв Голокосту продовжилися в понеділок, коли в 10 ранку за місцевим часом зазвучали сирени і вся країна завмерла на дві хвилини в пам’ять про жертв геноциду, організованого гітлерівцями.

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