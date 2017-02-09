Черговий крок Лондона до ймовірного “жорсткого Брекзиту”

Палата громад британського парламенту з величезною перевагою голосів (494 - за, 122 - проти) ухвалила закон, який уповноважує уряд Терези Мей починати процедуру виходу Великої Британії з Європейського Союзу.
Оскільки більшість відхилила усі пропоновані поправки, то у Великій Британії щораз гучніше говорять, що уряд готовий іти шляхом так званого “жорсткого Брекзиту” - тобто не лише припинення участі у політичних інституціях ЄС та відмову від європейського законодавства, але й вихід зі спільного ринку, митного союзу тощо.
Президент США Дональд Трамп під час нещодавнього візиту прем’єр-міністра Терези Мей у Вашингтон заявив, що він завжди схвально відгукувався про “Брекзит”. Лідер президентської кампанії у Франції Марін Ле Пен, яка очолює антиіммігрантську партію Національний фронт, обіцяє французам також провести референдум про вихід з ЄС і відмовитися від використання спільної європейської валюти.
“Жорсткий Брекзит” турбує багатьох британців, які голосували за вихід з ЄС але сподівалися, що країна лише поверне собі головні політичні і законодавчі й торговельні повноваження, але зможе зберегти тісні економічні зв’язки з партнерами на континенті й свободу перетину кордонів.
Перевагу у парламенті забезпечило те, що разом з урядовою Консервативною партією голосувати за закон закликав також лідер опозиційної Лейбористької партії. Понад 50 лейбористів ігнорували вимогу лідера і голосували проти.
З 20 лютого закон почне обговорювати Палата лордів, де опонентів Brexit більше, але верхня палата опинилися під потужним тиском закликів не йти проти волі британських виборців, висловленої на референдумі у червні минулого року.
Британські ЗМІ цитують неназваного представника уряду, який погрожує старовинній інституції розпуском, вказуючи, що члени Палати лордів успадковують свої місця або призначаються: “Якщо лорди не хочуть постати перед масовими закликами громадськості про скасування, то вони повинні зробити роботу, захистити демократію і схвалити законопроект”.
У разі схвалення у верхній палаті королева має підписати закон 7 березня і Тереза Мей зможе виконати свої план - подати заяву про вихід з ЄС до кінця березня.
Стаття 50-та Лісабонського договору ЄС передбачає 2 роки на переговори про умови припинення членства країни в організації.
Колишній посол Великої Британії в ЄС застерігав, що переговори можуть затягнутися на десятиліття.
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