Палата представників ухвалила законопроект про бюджет до кінця фінансового 2017 року

Очікується, що документ буде ухвалений Сенатом, що дозволить уникнути закриття федеральних установ у суботу





Палата представників США ухвалила законопроект про бюджет обсягом у 1,2 трильйона доларів, який дозволить уряду функціонувати до 30 вересня і уникнути часткового закриття федеральних відомств в суботу.



Очікується, що Сенат проголосує і також підтримає законопроект до суботи, коли витратні повноваження уряду закінчуються.



Законопроект, підтриманий 309 голосами «за» при 118 голосах «проти» опрацювали лідери республіканців і демократів у Конгресі.



Обидві партії розглядають його як свою перемогу. Однак з документа виключені деякі положення, які президент Дональд Трамп вважає своїми головними пріоритетами.



Законопроект збільшує військові витрати на 19,9 мільярда доларів в порівнянні з 2016 фінансовим роком, що менше, ніж пропонував Трамп.



Законодавці-демократи вважають ухвалений документ успішним. Їм вдалося уникнути скорочення внутрішніх програм, як того хотів Трамп, і забезпечити фінансування американської федерації «Плановане батьківство», яка, зокрема, займається абортами, до кінця фінансового року.



Головний запит президента про виділення фінансування на будівництво стіни на кордоні з Мексикою не був включений в законопроект. Півтора мільярда доларів, які передбачається виділити на забезпечення безпеки кордонів, підуть на розвиток технологій та ремонт існуючої огорожі на кордоні і складають лише половину суми, яку пропонував Трамп.

Згідно з бюджетними асигнуваннями на 2017 рік, на програми допомоги Україні планується виділити не менше $560 млн. Зокрема, на військову і безпекову допомогу Україні до кінця бюджетного року (до 1 жовтня) - не менше $238 млн.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті посольства України в США.

«Без врахування кредитних гарантій, які цього року поки що не розглядаються (минулого року у бюджет закладались під ці цілі $275 млн.), асигнування на інші програми допомоги планується навіть збільшити (на 27 млн. дол. США, порівняно з 2016 роком).

«Необхідно зауважити, що виділені кошти на зміцнення оборонних і безпекових можливостей України є лише частиною від загальної суми 350 млн. дол. США, яка може повністю бути використана після 1 жовтня 2017 року», - зазначається у повідомленні посольства України в США.





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