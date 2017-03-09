Законодавці США внесли на розгляд резолюцію з осудом Росії

Резолюція республіканця Роскама і демократа Сисиліна засуджує Росію за її втручання у вибори в Європі
У четвер, 8-го березня, конгресмен-республіканець Пітер Роскам від штату Роуд-Айленд і конгресмен-демократ Дейвид Сисилін від Іллинойсу внесли на розгляд Палати представників проект резолюції під назвою «Акт про недопущення Росії до виборів в Європі».
У документі зазначається, що цією двопартійною резолюцією надсилається Москві виразний сигнал: республіканці і демократи в Конгресі виступають об’єднаним фронтом проти намагань Росії втручатися в демократичні вибори інших країн.
«Росія намагається підірвати демократію і демократичні інститути в усьому західному світі. Комітети з розвідки як Палати представників, так і Сенату розслідують справу ймовірного втручання Росії у хід наших виборів. Очікуючи результатів, нам необхідно представити двопартійний фронт і дати ясно зрозуміти, що Конгрес США рішуче засуджує неправомірні дії Росії в Європі і в усьому світі», - заявив конгресмен Роскам на своєму офіційному веб-сайті.
«Безпрецедентне втручання Росії у президентські вибори в США у 2016 році уразило фундамент нашої демократії. Ми не стоятимемо осторонь. Кремль повинен знати, що ми не будемо миритися з його діями, спрямованими проти наших найближчих союзників. Необхідно, щоб Палата представників одностайно засудила цю діяльність», - йдеться у заяві співавтора резолюції конгресмена Сисиліна.
У документі вказується на спроби Росії внести розкол в НАТО, послабити демократичні інститути і посилити позиції екстремістських кандидатів промосковського нахилу на майбутніх виборах в Європі.
Законодавці нагадали, що в 2017 в Європі пройде близько 20 виборчих кампаній, включаючи важливі вибори у Франції, Німеччині та Великобританії.
Проект резолюції містить довгий перелік претензій з приводу передбачуваного втручання Росії в справи європейських країн останніми роками.
Автори зазначають, що згідно з українськими чиновниками, напередодні парламентських виборів в Україні у 2014 році, пов’язані з Росією хакери скоїли кібератаку на сайт Центральної виборчої комісії України. Була й окрема спроба фальсифікації виборів.
Далі зазначається, що розвідка Німеччини повідомила, що російські хакери зламали комп'ютери Бундестагу в 2015 році і викрали документи, які згодом були опубліковані на сайті WikiLeaks.
Болгарські чиновники, йдеться далі, повідомляли, що пов'язана з Росією група здійснила хакерську атаку на Центральну виборчу комісію Болгарії в 2015 році.
Співавтори резолюції стверджують, що італійська влада підтвердила, що тривала атака на комп'ютерні системи МЗС цієї країни в 2016 році, ймовірно, була здійснена хакерами, пов'язаними з Росією.
Вони також відзначають, що «армія тролів» використовувала соціальні мережі для поширення фальшивих новинних повідомлень на підтримку кампанії за вихід Великобританії з ЄС на торішньому референдумі.
Резолюція закликає Росію «негайно припинити будь-які хакерські і кібератаки, спрямовані проти європейських урядів, політичних партій, урядовців, виборчих органів і громадських інформаційних систем».
«Політикою уряду Сполучених Штатів є введення санкцій проти організацій та окремих осіб в Росії або пов'язаних з російським урядом, які причетні до хакерських і кібератак, а також пропагандистських кампаній, спрямованих на втручання в демократичні вибори», - йдеться у проекті резолюції, внесені на розгляд Палати представників конгресменами Пітером Роскамом і Дейвидом Сисиліном.
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