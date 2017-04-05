Гройcман в інтерв’ю FT обіцяє українцям відчуття «користі від реформ»

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що після трьох років режиму економії українці цього року нарешті почнуть відчувати користь від проведення реформ.

Зараз ми дійшли до місця - платформи, з якої ми перейдемо до зростання, і люди це відчують, або, Боже борони, ми знову скотимося до стагнації

В інтерв’ю часопису Financial Times Гройсман назвав виділення Міжнародним валютним фондом 1 мільярда доларів у межах фінансової програми на загальну суму 17, 5 мільярда «визнанням досягненого поступу».

Але, як пише кореспондент газети у Києві Роман Олеарчик, український прем’єр-міністр також визнав, що багато громадян дуже розчаровані реформами, які разом з економічною кризою, спричиненою військовим вторгненням Росії, погіршили рівень життя і стали причиною тиску на адміністрацію президента Порошенка.

«Зараз ми дійшли до місця - платформи, з якої ми перейдемо до зростання, і люди це відчують, або, Боже борони, ми знову скотимося до стагнації», - сказав він Financial Times.

Газета нагадує, що виробництво в Україні 2016 року зросло на 2,3% після 17% падіння упродовж минулих двох років, але зауважує, мільйони українців і далі ледве виживають в умовах, коли пенсії та мінімальна платня тримаються на рівні близько 100 доларів на місяць.

Автор статті вважає, що реформи, наприклад підвищення цін на газ до ринкового рівня, а також зміни у системі державних закупівель почали впливати на поширену корупцію, але при цьому майже не покращили життя пересічного українця.

Британський економічний оглядач Тім Аш, коментуючи інтерв’ю, написав, що «спочатку треба подивитися, чи він (Володимир Гройсман) наприкінці місяця ще матиме роботу. Тоді гловне питання - результати у боротьбі з хабарництвом».

Відповідаючи на запитання Financial Times про задекларовані особисті заощадження, які перевищують 2 мільйони доларів та інші статки, Володимир Гройсман відповів, що вони були чесно зароблені до того, як він почав працювати в політиці.

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