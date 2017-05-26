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Доповідь: геїв у Чечні били і морили голодом

  • Голос Америки

Організація Human Rights Watch (Вахта прав людини) вважає, що силовики незаконно затримували і піддавали тортурам і приниженням чоловіків за підозрою в гомосексуальності

Чеченські силовики затримували чоловіків, підозрюваних у гомосексуальній орієнтації, утримували їх у незаконних місцях під вартою, знущалися над ними, морили голодом, били і катували струмом, вимагаючи надати інформацію про інших імовірних геїв. Про це йдеться в 42-сторінковій доповіді «У них довгі руки, і вони знайдуть мене. Облава на геїв у Чечні навесні 2017 р.», яка опублікована організацією Human Rights Watch. Документ оснований на прямих інтерв’ю з постраждалими від дій чеченських силовиків.

«Люди, які постраждали від облави на геїв в Чечні, пройшли через важкі випробування, – говорить Ґрем Рід, директор програми Human Rights Watch з прав ЛГБТ. – Кремль зобов’язаний забезпечити притягнення до відповідальності причетних до незаконного насильства і захистити всіx громадян Росії, незалежно від їх сексуальної орієнтації».

У доповіді наголошується, що репресії проти геїв мали місце в Чечні, починаючи з останнього тижня лютого, і щонайменше до кінця першого тижня квітня поточного року.

Ряд затриманих повернули сім’ям у рамках принизливої церемонії, під час якої родичам розголошувалася їх сексуальна орієнтація і недвозначно давалося зрозуміти, що подібна «пляма» на честі сім’ї повинна змиватися кров’ю, йдеться в доповіді. Після цього втікачі з Чечні в інші регіони Росії як і раніше наражаються на небезпеку переслідувань.

Як вказується в документі, є підстави вважати, що кілька людей у результаті цієї операції проти геїв позбулися життя. Станом на кінець травня про нові випадки незаконних затримань не повідомлялося, проте кілька затриманих раніше імовірно все ще знаходяться в незаконних місцях утримання під вартою.

За свідченням Human Rights Watch, місцеві силовики утримували імовірних геїв у кількох незаконних точках, де містилися й інші «неофіційні» затримані, переважно імовірні спільники бойовиків та ймовірні наркомани. Там жертви облав на геїв піддавалися приниженням, жорстоким побоям і неодноразовим тортурам електрошоком. Інших ув’язнених також заохочували, а іноді і примушували, до участі в побитті та знущанні.

«Ця організована масова облава на геїв у Чечні сама по собі безпрецедентна, – каже Рейчел Денбер, заступник директора Human Rights Watch у Європі та Центральній Азії. – Але незаконні методи, якими користуються місцеві силовики, які діють з практично абсолютною безкарністю, нам добре знайомі за колишніми кампаніям із зачистки республіки від “небажаних елементів”».

Москва повинна забезпечити ретельне й ефективне розслідування та притягнути винних до відповідальності. Федеральна влада повинна зробити все можливе для захисту від переслідувань свідків, потерпілих і членів сімей, які їх підтримують, вважає Human Rights Watch.

Одночасно Human Rights Watch закликала інші держави тримати це питання під контролем, у тому числі регулярно запитуючи Москву про хід розслідування, а також оперативно забезпечити постраждалим можливість отримання безпечного притулку.

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