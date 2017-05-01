HRD: Під час останніх чотирьох атак Сирія застосувала хімічну зброю

Правозахисна організація Вахта прав людини (Human Rights Watch) звинуватила сили сирійського уряду в застосуванні нервово-паралітичного газу чотири рази протягом останніх кількох місяців, включно з атакою 4 квітня на Хан-Шейхун, у результі якої загинуло майже 100 людей.

В оприлюдненій у понеділок доповіді правозахисна група заявила, що сили, віддані президенту Башару аль-Асаду, також здійснили газові атаки в грудні 2016-го і в березні 2017 року.

Недавнє застосування урядовими силами нервово-паралітичного газу є серйозною ескалацією – частиною очевидної практики, сказав виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот. «За минулі шість місяців уряд застосував літаки, вертольоти і сухопутні війська для атак хлорином і зарином у Дамаску, Гамі, Ідлібі та Алеппо. Це поширене і систематичне застосування хімічної зброї».

Звіт правозахисної організації закликає Раду Безпеки ООН негайно прийняти резолюцію із «закликом до всіх сторін повністю співпрацювати із слідчими ООН з Організації із заборони хімічної зброї та схвалити проти всіх, на кого вкажуть східчі ООН, як відповідальних за ці або минулі хімічні атаки в Сирії.

Проте Росія вже обіцяла, що накладе вето на на будь-який проект резолюції,що звинувачуватиме сирійський уряд у відповідальності за атаки з використання хімічної зброї в Сирії.

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