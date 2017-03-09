Кандидат Трампа на посаду посла в РФ – Джон Гантсман

Колишній губернатор штату Юта Джон Гантсман прийняв пропозицію президента США Дональда Трампа стати послом в Росії.
Раніше Гантсман обіймав посаду посла в Сінгапурі під час президентства Джорджа Буша-старшого і пізніше був послом у Китаї за президентства Барака Обами.
У 2012 році він був одним з кандидатів на посаду президента США від Республіканської партії, але, не отримавши достатньої популярності серед однопартійців, вийшов з перегонів, підтримавши Мітта Ромні.
Кандидатуру Джона Гантсмана на посаду посла в Росії ще має затвердити Сенат США.
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