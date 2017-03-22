Наживо з українським перекладом: слухання у Конгресі США на тему еволюції гібридної війни

У комітеті Палати представників Конгресу США з питань збройних сил проходять слухання присвячені "Еволюції гібридної війни та провідним викликам".

Серед іншого, експерти підніматимуть питання: використання Росією засобів гібридної війни для здобуття доступу до європейських урядів з метою просування інтересів Москви; дії, спрямовані на розкол НАТО; використання Росією операцій у кіберпросторі; необхідність створення США та їх союзниками ефективних стратегій протидії засобам гібридної війни.

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Свідками на слуханнях виступлять експерти провідних дослідницьких установ США: приватної розвідувальної корпорації RAND, Національного університету оборони США (National Defense University) та Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).