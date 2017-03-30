МВФ: питання про виділення Україні траншу розглянуть 3 квітня

Рада директорів Міжнародного валютного фонду планує розглянути виділення Україні наступного траншу за програмою розширеного фінансування 3 квітня.

Про це повідомили Українську службу «Голосу Америки» в прес-службі МВФ у Вашингтоні.

«Розгляд радою виконавчих директорів МВФ третього перегляду програми України в рамках механізму розширеного фінансування - разом з результатами консультацій 2016 з статті IV угод МВФ - заплановано на 3 квітня 2017 року.

Завершення третього перегляду дозволить Україні отримати транш обсягом близько 1 мільярда доларів, - йдеться у повідомленні МВФ.

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