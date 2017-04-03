На порядку денному МВФ: питання про виділення Україні траншу

На запланованому на понеділок засіданні МВФ розглядатимуть українське питання

Рада директорів Міжнародного валютного фонду планує у понеділок розглянути виділення Україні наступного траншу за програмою розширеного фінансування в обсязі 1 мільярд доларів.

Це випливає з оприлюдненого на сайті організації графіка роботи Ради директорів МВФ.

«Розгляд Радою виконавчих директорів МВФ третього перегляду програми України в рамках механізму розширеного фінансування - разом з результатами консультацій 2016 з статті IV угод МВФ - заплановано на 3 квітня 2017 року, - повідомили Українську службу «Голосу Америки» в прес-службі МВФ у Вашингтоні 30 березня.

Як зазначено у повідомленні, завершення третього перегляду дозволить Україні отримати транш обсягом близько 1 мільярда доларів.

Розгляд українського питання був запланований ще на 20 березня. Але напередодні з’ясувалося, що цей пункт зник із порядку денного.

У Міністерстві фінансів України тоді пояснили перенесення розгляду питання щодо України потребою в уточненні розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду, та захоплення українських підприємств на непідконтрольних урядові територіях Донбасу, а також у зв’язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Міжнародний валютний фонд відтермінував питання про черговий транш кредиту для України через «наслідки блокади» на Донбасі.

Національний банк України оновив макроекономічні прогнози з урахуванням ефекту торговельної блокади ОРДЛО на позачерговому засіданні комітету НБУ з монетарної політики, щоб передати оновлені макропрогнози МВФ.

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