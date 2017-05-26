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Імідж НАТО покращився на обох сторонах Атлантики

У Північній Америці і Європі погляди на НАТО в цілому покращилися за останній рік, згідно з новим опитуванням дослідницького центру Pew. Сьогодні приблизно шість із десяти американців прихильно ставляться до союзу безпеки. Для порівняння, в 2016 році лише трохи більше половини підтримували Північноатлантичний союз.

Підтримка НАТО також зміцніла в Канаді, Німеччині, Нідерландах і Польщі. І після різкого падіння рік тому більшість французів знову висловила прихильне ставлення до організації.

Покращене ставлення до НАТО йде по п'ятах президентської кампанії в США, під час якої тодішній кандидат Дональд Трамп назвав НАТО «застарілим» і поставив під сумнів, чи будуть США виконувати своє зобов'язання виступити на захист своїх союзників з НАТО. З моменту вступу на посаду президент Трамп висловлював підтримку НАТО, зауважує Pew.

Але, незважаючи на такі коливання в тому, як НАТО характеризується нинішньою адміністрацією США, більшість європейців, як і раніше, впевнена, що Вашингтон прагне до принципу взаємної оборони. Зокрема, на запитання, чи буде США використовувати військову силу для захисту члена НАТО у разі нападу з боку Росії, більшість у кожній з опитаних країн вважає, що вони будуть, інформує дослідницький центр.

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