Прихильники імміграції бажають розпочати переговори з адміністрацією Трампа

Активісти руху на підтримку іммігрантів у Сполучених Штатах кажуть, що вони готові розпочати переговори з адміністрацією Трампа для досягнення угоди в справі тих людей, які проживають у США без документів. Вони навіть готові відмовитись від вимоги про надання права на громадянство тих людей.

Як пише видання The Hill, цей месидж означає зміну у дебатах про імміграцію в порівнянні з правлінням Обами, коли прихильники ліберальних реформ вимагали, щоб вона включала шлях до громадянства для мільйонів нелегалів в країні.

Агресивна стратегія депортації нелегалів за правління Трампа змусила прихильників іммігрантів піти на можливі поступки і погодитись на менші користі.

У промові «Про стан держави» Трамп виявив готовність обміркувати питання реформи імміграційної системи, якщо обидві сторони готові піти на компроміс. Президент натякнув на те, що компроміс може передбачати якусь форму законного статусу для нелегалів, але не гарантію громадянства. В минулому демократи відкидали таку можливість, побоючись, що це створить велику групу громадян другого класу без виборчих прав. Тепер вони не знають, чи далі дотримуватись цієї позиції перед можливими переговорами з адміністрацією Трампа.

Опоненти надання громадянства мільйонам нелегалів, включно з більшістю республіканців, звинувачують демократів у прагненні натуралізувати мільйони іспаномовних іммігрантів, серед яких переважають ті, хто на виборах ймовірно голосуватиме за демократів, пише The Hill.

Дедалі більше демократів у Палаті представників не вірять у компроміс доти, доки серед радників Трампа є Стівен Беннон, якого крайньо консервативні і націоналістичні погляди, на їх думку, виключають будь-який двопартійний компроміс.

Голова Фонду іспаномовного лідерства Маріо Лопес – який є республіканською групою підтримки – скептично говорить про можливість скасування шляху до громадянства, тому що така розв’язка позбавила б основного права конкретну групу людей. Він каже: «Це було б контрпродуктивним виключити весь клас людей від можливості будь-коли стати громадянами».

Активісти, які виступають на підтримку іммігрантів, ще не святкують перемоги, незважаючи на примирливий тон Трампа у промові «Про стан держави». Вони кажуть, що нова адміністрація розпочала правління з депортації і арештів іммігрантів без документів. Тому вони висловлюють сумнів щодо бажання Трампа пом’якшити своє ставлення до мільйонів незаконних іммігрантів.

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