США розширюють коло іммігрантів, яким загрожує депортація

Тепер з країни можуть бути виселені нелегали, які допустили незначне правопорушення або обвинувачені у вчиненні злочину





Адміністрація президента Дональда Трампа розширює сферу застосування американського імміграційного законодавства, що може привести до негайної депортації мільйонів нелегальних іммігрантів.



Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про нові вказівкт у вівторок. Якщо раніше влада зосереджувалася на депортацію нелегалів, засуджених за вчинення тяжких злочинів, то нова політика значно розширює коло людей, які можуть бути виселені з країни.



Тепер депортації може бути піддана будь-яка людина, яка знаходиться в країні нелегально і визнана винною навіть в незначному правопорушенні або просто підозрюється в скоєнні злочину.



«З цього моменту співробітники Міністерства повинні сумлінно застосовувати імміграційні закони Сполучених Штатів по відношенню до всіх іноземців, які можуть бути виселені», - йдеться в документі.



Міністр внутрішньої безпеки Джон Келлі також заявив, що його відомство планує найняти кілька тисяч додаткових співробітників правоохоронних органів і наділити місцеві влади повноваженнями імміграційних службовців.



Іммігранти, які не зможуть довести, що вони знаходяться в країні щонайменше два роки, підлягатимуть «прискореному видворенню».



Нові правила також дозволяють застосовувати законодавство, яке рідко використовується. Воно дозволяє США відправляти людей, які намагаються перетнути мексиканський кордон, назад до Мексики для затримання незалежно від того, з якої країни вони спочатку приїхали.

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