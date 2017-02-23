Опитування: імміграція серед найважливіших проблем президента і Конгресу

Згідно з результатами нового опитування громадської думки, що його провело CBS News, серед найважливіших проблем президента Дональда Трампа і Конгресу є питання імміграції.

П’ятнадцять відсотків опитаних американців заявили, що імміграція є найважливішою проблемою, якою цього року мають зайнятися президент і Конгрес.

На другому місці є економіка, вважає 13% респондентів. Для 13% опитаних на третьому місця є питання охорони здоров’я.

Більшість американців вважає, що уряд повинен зробити більше для запевнення того, що іноземці, які прибувають до Сполучених Штатів, не становлять ризику для безпеки країни. Три четвертих республіканців вважають, що надто мало робиться для врегулювання цього питання.

Незважаючи на занепокоєння з приводу можливого ризику щодо безпеки, 60% американців підтримують програму для іммігрантів, які вже перебувають у Сполучених Штатах, щоб вони отримали громадянство. Іммігрантам слід дозволити залишитися у США без потреби подавання прохання про громадянство. Так вважає 13% відсотків респондентів. Однак 23% підтримують вимогу, щоб вони виїхали із Сполучених Штатів.

Якщо йдеться про партійну приналежність респондентів, то 43% віддають перевагу тому, щоб незаконні іммігранти залишили США, тоді як 79% демократів вважають, що незаконним іммігрантам слід дозволити подати заяву на громадянство.

Двадцять відсотків респондентів вважають, що незаконні іммігранти імовірніше, ніж американські громадяни можуть вчинити злочини, причому так вважають 38% республіканців і лише 9% демократів.

П’ятдесят вісім відсотків опитаних виступають проти побудови стіни на кордоні з Мексикою, але 39% підтримують проект.

Найбільштими прихильниками стіни є республіканці – 77%. Прихильників стіни серед демократів лише 11%.

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