Федеральний суддя призупинив дію нового імміграційного указу Трампа

Президент заявив, що буде відстоювати свою правоту аж до самого Верховного суду



Обурений президент Дональд Трамп пообіцяв продовжувати боротьбу аж до Верховного суду, якщо буде потрібно, після того, як в середу федеральний суддя на Гаваях призупинив дію його указу про обмеження на в'їзд в США за кілька годин до того, як він мав увійти в силу.



Суддя Деррік Ватсон написав, що адвокати, що представляють штат, продемонстрували, що вступ указу в силу «може призвести до непоправних збитків».





Звертаючись до своїх прихильників в штаті Теннессі, через кілька годин після винесення судового вердикту, Трамп сказав: «Небезпека очевидна, закон очевидний, необхідність мого указу очевидна».



За словами президента, у нього є повноваження контролювати, хто може в'їжджати в країну, щоб захисти американський народ.



Трамп звинуватив федеральний окружний суд на Гаваях у безпрецедентному перевищенні повноважень судової влади, додавши, що він «поведе цю справу настільки далеко, наскільки буде потрібно».



Влада Гаваїв стверджує, що введені Трампом тимчасові обмеження на в'їзд і прийом мігрантів з шести переважно мусульманських держав негативно позначаться на туризмі, від якого серйозно залежить економіка штату.



Штат також заявив, що його мусульманське населення може постраждати через те, що їхні родичі з цих шести країн - Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену - не зможуть до них приїхати.



Генеральний прокурор Гаваїв Даґ Чин заявив, що адвокати продемонстрували, що президентська заборона демонструє ворожість до релігії, яку він назвав неконституційною.



Чин сказав, що від рішення суду виграють діти і наступне покоління.



Влада принаймні шести інших штатів оспорює обмеження на в'їзд в суді. Серед них Мериленд, адвокати якого стверджують, що заборона, як і попередня, носить дискримінаційний характер по відношенню до мусульман.



Адвокати Міністерства юстиції наполягали, що в новій версії указу «нічого не говориться про релігію» і «не проводиться релігійних відмінностей».



Це вже другий раз, коли федеральний суддя зупиняє дію обмежень на в'їзд, встановлених Трампом.



Апеляційний суд в Сан-Франциско засумнівався в конституційності першої версії указу, коли підтримав рішення окружного судді, який призупинив його дію.

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