Іммігрантів, що прибули в США дітьми і перебувають у країні нелегально, не депортуватимуть – Трамп

Молоді іммігранти, яких привезли до США дітьми і які в даний час перебувають у країні нелегально, можуть не хвилюватися, говорить президент Дональд Трамп, стверджуючи, що «мрійники» не будуть мішенями для депортації згідно з його імміграційною політикою.

У п’ятницю, в інтерв’ю The Associated Press, Трамп заявив що депортація не «мрійників», а злочинців є ціллю його адміністрації.

Будучи кандидатом, Трамп піддавав різкій критиці президента Барака Обаму за «незаконні виконавчі амністії», в тому числі заходи, спрямовані на те, щоб захистити від депортації молодих людей, які були привезені в країну в дитячому віці і які тепер перебувають тут незаконно. Але після виборів Трамп почав говорити прихильніше про цих іммігрантів, яких у народі охрестили «мрійниками». У п’ятницю він зазначив, що, коли справа доходить до них, то «це справа серця».

Цього тижня адвокати Хуана Мануеля Монтеса повідомили, що 23-річний юнак недавно був депортований у Мексику, незважаючи на те, що задовільняв вимоги для відстроченої депортації. Трамп зауважив, що випадок Монтеса «трохи відрізняється від випадку «мрійника»», але не уточнив, чому саме.

Програму відстроченої депортації (The Deferred Action for Childhood Arrivals, або DACA) було започатковано в 2012 році як тимчасовий захід для захисту деяких молодих іммігрантів від депортації в той час, як адміністрація продовжувала наполягати на ширшій перевірці імміграційного законодавства в Конгресі.

Адміністративна програма Обами пропонувала відстрочку депортації тим іммігрантам, які перебували в країні нелегально і могли довести, що вони прибули в США до того, як їм виповнилося 16 років, проживали в країні протягом декількох років і не скоїли злочину, поки були тут.

DACA також надає іммігрантам дозволи на роботу, які можна поновлювати кожні два роки. Станом на грудень, близько 770 тисяч молодих іммігрантів були затверджені для програми.

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