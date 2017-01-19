Президентська інавгураціїя …. в Гамбії

У той час, як у Вашингтоні йде підготовка до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа і демократичної передачі влади, в одній з африканських країн, інавгурація новообраного президента набагато складніша.

Президент Гамбії Адама Барроу заявив у четвер, що його інавгурація відбудеться в посольстві Гамбії в сусідньому Сенегалі, тому що багаторічний лідер країни Яйя Джамме не хоче відмовитися від влади.

Новообраний президент повідомив у «Твіттері» незабаром після півночі, що президентство Джамме «офіційно закінчилося».

«Почалася нарешті нова доба в Гамбії», – заявив Барроу.

Початково інавгурація мала відбутися в четвер у столиці Гамбії Банджулі.

Барроу вийшов переможцем на виборах, що відбулися першого грудня. Джамме, який у минулому обіцяв керувати Гамбією протягом «мільярда років», початково погодився з результатами виборів, але змінив думку, покликаючись на нібито порушення на виборах.

Сусідні з Гамбією країни Західної Африки намагаються помогти у розв’язці неординарної ситуації.

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