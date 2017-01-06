Трамп святкуватиме інавгурацію з "Народом", а Обама - зібрав Beyonce, Jay Z та ін. на прощальну вечірку

Обраний президент Дональд Трамп протягом багатьох десятиліть приятелював із відомими особами – першокласними моделями, акторами і музикантами. Але після виборчої кампанії, в якій пролунало багато риторики проти мусульман і іммігрантів, Трампу не вдалося привабити багато зірок до своєї інавгураційної церемонії, повідомляє CNN.

У той час, як Дональд Трамп безуспішно намагається здобути великі імена (або хоч якісь імена), які б виступили на його інавгурації 20 січня, Обами зібрали безліч зірок для їхньої останньої вечірки в Білому домі, яка відбудеться в п'ятницю ввечері, пише видання Newsweek.

Так званий "A"-список знаменитостей – усі хочуть квитки на інавгурацію, але подивіться, що вони зробили для Гілларі, НІЧОГО. Я хочу НАРОД!

Білий дім до сих пір не оголосив деталі, але видання The Washington Post повідомляє, що до списку гостей, за чутками, входять Usher, Семюел Л. Джексон, Стіві Уандер, Джордж Лукас, Джей-Джей Абрамс, Опра Вінфрі та інші зірки. Також очікується участь Бредлі Купера, Бейонсе і Jay-Z.

Імена інших видатних учасників просочилися, коли видання вперше повідомило про цю подію. Пол Маккартні, Брюс Спрінгстін, Едді Веддер і Девід Леттерман, за повідомленнями, також будуть присутніми. Список гостей не є несподіваним, оскільки Обами відомі своїми вечірками за участю зірок, пише Newsweek.

У грудні Барак Обама поділився з читачами журналу People наміром провести разом із Мішель ще один прийом у Білому домі. У той же час Трамп не може переконати хоч когось зі знаменитостей прийти на церемонію його інавгурації. Знаменитості, художники, колишні президенти і місцеві групи марширувальників – усі відмовилися бути присутніми або виступати, а ті, хто погодився виступати для обраного президента, зробили це на тлі суперечностей, зазначає Newsweek.

Трамп і його команда заявили, що їх це влаштовує.

«Це не концерт», – наголосив Борис Епштейн, директор зі зв'язків з громадськістю інавгураційного комітету, в інтерв'ю CNN у грудні.

Сам Трамп на початку грудня висловив у твітті своє власне презирство до знаменитостей високого профілю: «Так званий "A"-список знаменитостей – усі хочуть квитки на інавгурацію, але подивіться, що вони зробили для Гілларі, НІЧОГО. Я хочу НАРОД!».

Дивіться також: Директор розвідки США: неможливо визначити міру впливу росіян на вибори