NYT: Команда Трампа контактувала з розвідкою РФ ще до президентських виборів

Джерела газети, однак, визнали, що не бачили доказів співпраці представників штабу Трампа з Росією з метою вплинути на хід виборів



Дані про телефонні дзвінки і перехоплені розмови показують, що співробітники передвиборчого штабу Дональда Трампа і інші люди з його оточення неодноразово контактували з представниками російської розвідки протягом року перед президентськими виборами.



Про це повідомило видання The New York Times.



Посилаючись на чотирьох неназваних нинішніх і колишніх американських чиновників, газета пише, що американські правоохоронні органи і служби розвідки перехопили розмови приблизно в той же час, коли вони виявили докази, що Росія намагалася втрутитися в хід президентських виборів через хакерські атаки на Національний комітет Демократичної партії.



Згідно з виданням, після цього розвідслужби намагалися з'ясувати, чи вступав штаб Трампа в змову з російською стороною у зв'язку з хакерськими атаками або іншими спробами вплинути на хід виборів.



Джерела NYT, допитані протягом останніх тижнів, повідомили, що не бачили доказів такого співробітництва.



Проте, перехоплені розмови стривожили американське розвідувальне співтовариство і правоохоронні органи, зокрема, через масштаби цих контактів, які відбувалися на тлі теплих висловлювань Трампа про російського президента Володимира Путіна, зазначає видання.



Чиновники повідомили, що фігурантами перехоплених розмов були не тільки представники штабу Трампа, а й інші пов'язані з ним особи, пише видання. З російського боку, контакти також включали представників влади, які не є співробітниками розвідслужб.



Джерела The New York Times повідомили, що одним з радників, які брали участь в розмовах, був Пол Манафорт, який керував передвиборчою кампанією Трампа кілька місяців, а раніше займався політичним консультуванням в Росії і Україні. Чиновники відмовилися назвати інших соратників Трампа, які брали участь в розмовах.



Реєстри дзвінків і перехоплені розмови - лише частина джерел інформації, яку вивчає ФБР, розслідуючи зв'язки між оточенням Трампа і російською владою, йдеться в статті.



В рамках розслідування ФБР отримує банківську інформацію, відомості про подорожі і проводить розмови, повідомляє видання The New York Times.

