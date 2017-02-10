Вигукуючи «Смерть Америці», іранці відзначили 38 роковини Ісламської революції

Мільйони іранців вийшли в п’ятницю на вулиці міст, щоб відзначити 38 роковини Ісламської революції.
У Тегерані сотні тисяч людей вигукували традиційні гасла і несли транспаранти з осудом Сполучених Штатів.
Мітинги відзначають події 11 лютого 1979 року, коли прихильники аятолли Рухолли Хомейні видворили з країни шаха Резу Пахлеві, якого підтримували Сполучені Штати.
Президент Гассан Роугані заявив під час відзначень у Тегерані: «Ця присутність є відповіддю на фальшиві заяви нових правителів у Білому домі, і своєю присутністю люди кажуть світові, що з іранським народом слід розмовляти з пошаною». Він також додав, що «іранці зроблять усе, щоб люди, які вживають мови погроз проти іранського народу, пожаліли цього».
Недавно президент Дональд Трамп наклав на Іран санкції з приводу випробування минулого місяця балістичної ракети. Він попередив Іран, що він «грається з вогнем».
Недавно міністр оборони Джим Маттіс охарактеризував Іран як «окрему найбільшу державу-спонсора тероризму у світі».
Один з мешканців Тегерана заявив: «Ми не брали участі у мітингу протягом понад 10 років. Цього року моя дружина сказала мені: ходімо показати світолві, зокрема Трампу, що ми любимо свою країну, незважаючи на відмінності».
Державне телебачення показало картини мітингів у містах по всій країні. Деякі з них відбувалися під час морозної температури.
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