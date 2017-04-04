Іранські авіалінії придбають літаки від американської компанії Boeing

Американський виробник літаків компанія Boeing повідомила у вівторок, що погодилася продати 30 своїх пасажирських літаків 737 MAX іранському підприємству Aseman Airlines на суму в 3 мільярди доларів.

Це вже друга така угода про продаж літаків, яка стала можливою після того, як колишній президент Барак Обама підписав ядерну угоду, що пом’якшила санкції проти Тегерана. У грудні минулого року компанія IranAir підписала угоду на 16,6 мільярда доларів з американською компанією на закупівлю 80 літаків.

Boeing підтвердив підписання меморандуму про угоду з компанією Aseman Airlines, яка висловила бажання придбати 30 літаків 737 MAX із ціною в 3 мільярди доларів, сказано в заяві. «Угода також надає авіалініям право придбати 30 додаткових літаків 737 MAX.

Згідно з планами, Aseman Airlines повинні почати отримувати літаки у 2022 році, хоча угоду мусить ще схвалити американський уряд.

Ядерна угода обмежила військові можливості Ірану в обмін на скасування міжнародних економічних санкцій. Президент Дональд Трамп піддав гострій критиці угоду під час виборчої кампанії і сказав, що хотів би провести нові переговори.

Літаки Aseman Airlines здійснюють внутрішні та міжнародні рейси з території Ірану. У грудні минулого року Європейський Союз заборонив польоти її літаків, посилаючись на занепокоєння щодо їх безпеки.

Згідно з повідомленням компанії Boeing, угода про продаж літаків, як передбачається, створить або збереже 18 тисяч робочих місць.

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