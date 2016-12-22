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Від вибухів на ринку в Мосулі загинули щонайменше 23 особи

  • Голос Америки

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За повідомленням Міністерства оборони Іраку, у четвер неподалік велелюдного ринку в Мосулі вибухнули три заміновані автомобілі, в результаті чого загинули щонайменше 23 особи.

Атака сталася в районі Годжалі, який донедавна був під контролем угруповання «Ісламська держава». Два місяці тому він був звільнений іракськими військами в рамках операції з метою витіснити джихадистів з Мосула.

Угруповання «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за атаку, в результаті якої загинуло щонайменше 15 цивільних і восьмеро службовців поліції.

У заяві міністерства не сказано, чи вибухи були спричинені нападниками-смертниками.

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