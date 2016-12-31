Від вибухів на велелюдному ринку в Багдаді загинуло щонайменше 25 людей

Іракські офіційні особи повідомили, що в суботу на велелюдному ринку в центрі Багдада вибухнули дві бомби, в результаті чого загинуло щонайменше 25 людей.

Органи влади кажуть, що шонайменше 50 людей були поранені. Атака сталася в районі аль-Синак.

За повідомленням інформаційного агентства Reuters, яке покликається на службовця Міністерства внутрішніх справ, першу бомбу підірвав нападник-смертник, тоді як другий вибуховий пристрій був закладений на ринку.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за атаку, хоча за подібні вибухи відповідальність беруть екстремісти «Ісламської держави».

З жовтня в Багдаді посилені заходи безпеки у зв’язку з наступальною операцією іракських збройних сил з метою звільнення від екстремістів північноіракського міста і опорного пункту «Ісламської держави» Мосул.

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