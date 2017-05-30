Від вибухів замінованих автомобілів у Багдаді загинули 24 особи

У результаті двох окремих вибухів замінованих автомобілів на велелюдних вулицях столиці Іраку у вівторок загинули щонайменше 24 особи і десятки отримали поранення.

Перший вибух стався неподавлік популярної крамниці з морозивом у метушливому районі Багдада Каррада. Загинуло щонайменше 15 людей.

За цей вибух відповідальність взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Кілька годин пізніше стався другий вибух, цим разом неподалік урядового офісу в районі Шавака. Загинуло щонайменше дев’ятеро людей.

Атаки сталися через кілка днів після того, як мусульмани розпочали відзначати священний місяць Рамадан, коли після заходу сонця в кав’ярнях і ресторанах багато людей після закінчення цілоденного посту.

«Ісламська держава» також відповідальна за вибух великої вантажної машини в Карраді торік, також під час Рамадану, коли загинуло біля 300 людей.

Ісламські екстремісти постійно втрачають контроль над територією в Іраку. Проурядові сили ведуть бої з бойовиками, а очолена США коаліція здійснює повітряні удари, помагаючи звільнити території, які були захоплені бойовиками у середині 2014 року.

Тепер бої ідуть за Мосул, найбільше місто, яке «Ісламська держава» захопила на півночі Іраку. Урядові сили вже контролюють східну частину міста і тепер намагаютья витіснити бойовиків із західних районів.

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