Внаслідок тероризму та інших випадків насильства в Іраку загинуло торік майже сім тисяч людей

Організація Об’єднаних Націй повідомила в понеділок, що торік у результаті терористичної діяльності та інших актів насильства в Іраку загинуло 6 878 цивільних і 12 388 отримали поранення.

Кількість жертв насправді може бути більшою, тому що ці дані не включають цивільних, які загинули або були поранені в західній іракській провінції Анбар у травні, липні, серпні і грудні.

Згідно з Місією допомоги ООН в Іраку, ці дані «повинні вважатися як абсолютне мінімум».

Кількість цивільних жертв за грудень – за повідомленням ООН – нижча, в порівнянні з попередніми місяцями, незваждаючи на збільшення терористичних бомбових атак наприкінці місяця, скерованих проти цивільних.

Як заявив спеціальний представник генерального секретаря ООН у питанні Іраку Як Кубіш, «немає сумніву, що це спроба ІДІЛ відвернути увагу від своїх втрат в місті Мосул і, на жаль, це невинні цивільні платять за це високу ціну».

Згідно з даними ООН, у 2015 році в Іраку зигинуло 7 512 цивільних.

Дивіться також: Як Київ може зберегти і розвинути партнерські стосунки зі США? Опитування українських громадян та експертів