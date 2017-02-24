Іракські війська, підтримувані США, наступають на західний район Мосула

Представники іракських військ заявили, що підтримувані США сили увійшли глибше у західну частину Мосула, здійснюючи кілька атак для захоплення останнього головного опорного пункту «Ісламської держави» в місті.

Наступ відбувається наступного дня після того, як антитерористичні сили встановили контроль над Мосульським аеропортом, який від 2014 року був під контролем «Ісламської держави».

У п’ятницю війська встановили повний контроль над армійською базою Гозлані та вперше за кілька місяців ввійшли у район аль-Мамум.

Зайняття аеропорту дає іракським військам доступ до до Мосула з південно-західного напрямку і контроль над районом уздовж західного берега річки Тигр.

Бойовиків «Ісламської держави» усунули із східного району Мосула у січні, але вони і далі контролюють західний район міста, яке розділене річкою.

Іракські війська розпочали новий наступ за звільнення західної частини Мосула, другого за величиною іракського міста, в неділю після повідомлення наприкінці січня про звільнення східної частини міста.

Іракські сили, підтримані дронами і важкою артилерією, наступали на аеропорт з кількох напрямків. Початково, в повідомленнях про звільнення аеропорту сказано, що армійські частини натрапили лише на невеликий спротив з боку бойовиків «Ісламської держави, але пізніше з’ясовано, що іракські сили вели бої з бойовиками, які займали позиції в будинках аеропорту.

Один офіцер спеціальних сил повідомив, що бойовики «Ісламської держави» застосували проти військових замінований автомобіль і десятки вибухових пристроїв, які скидали з дронів. За його словами, було щонайменше десять жертв, хоча більшість із них – це лише легкі поранення.

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