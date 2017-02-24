Іракські війська, підтримувані США, наступають на західний район Мосула

Представники іракських військ заявили, що підтримувані США сили увійшли глибше у західну частину Мосула, здійснюючи кілька атак для захоплення останнього головного опорного пункту «Ісламської держави» в місті.
Наступ відбувається наступного дня після того, як антитерористичні сили встановили контроль над Мосульським аеропортом, який від 2014 року був під контролем «Ісламської держави».
У п’ятницю війська встановили повний контроль над армійською базою Гозлані та вперше за кілька місяців ввійшли у район аль-Мамум.
Зайняття аеропорту дає іракським військам доступ до до Мосула з південно-західного напрямку і контроль над районом уздовж західного берега річки Тигр.
Бойовиків «Ісламської держави» усунули із східного району Мосула у січні, але вони і далі контролюють західний район міста, яке розділене річкою.
Іракські війська розпочали новий наступ за звільнення західної частини Мосула, другого за величиною іракського міста, в неділю після повідомлення наприкінці січня про звільнення східної частини міста.
Іракські сили, підтримані дронами і важкою артилерією, наступали на аеропорт з кількох напрямків. Початково, в повідомленнях про звільнення аеропорту сказано, що армійські частини натрапили лише на невеликий спротив з боку бойовиків «Ісламської держави, але пізніше з’ясовано, що іракські сили вели бої з бойовиками, які займали позиції в будинках аеропорту.
Один офіцер спеціальних сил повідомив, що бойовики «Ісламської держави» застосували проти військових замінований автомобіль і десятки вибухових пристроїв, які скидали з дронів. За його словами, було щонайменше десять жертв, хоча більшість із них – це лише легкі поранення.
Дивіться також: Чи підтримують українці у США імміграційні плани президента Дональда Трампа?
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum