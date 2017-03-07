У західному районі Мосула продовжуються бої з бойовиками «Ісламської держави»

Командування іракських військ повідомило про звільнення від бойовиків «Ісламської держави» головного урядового будинку в західному районі Мосула.

Наступальна операція, підтримана авіаударами очоленої США коаліції, має на меті звільнення останнього великого іракського міста, яке і далі частково контролюється угрупованням «Ісламська держава».

Мости через річку Тигр, які сполучують обидві частини міста, дуже пошкоджені. Іракські військові кажуть, що вони тепер контролюють західну сторону двох мостів.

У 2014 році угруповання «Ісламська держава» захопило велику територію на півночі й заході Іраку, а також у східній частині Сирії.

У січні, після кількамісячних боїв, іракські війська звільнили східний район Мосула. Тепер вони зосереджують увагу на західній частині міста, що розташована через річку Тигр, де наступальна операція розпочалася два тижні тому.

Бої за Мосул збільшили занепокоєння щодо долі сотень тисяч людей. Працівники організацій допомоги повідомили, що щодня кілька тисяч людей залишають місто.

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