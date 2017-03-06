Забороні відвідувати США не підлягатимуть тепер громадяни Іраку - ЗМІ

У новому імміграційному указі президента Трампа зберігатиметься 90-денна заборона відвідувати США громадянами Ірану, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану та Ємену.

За повідомленням інформаційного агентства Reuters з посиланням на джерела у Білому домі, у новому указі з числа країн, на які поширюватиметься заборона, буде виключено Ірак.

Попередня спроба Трампа заборонити вихідцям з 7 країн відвідувати США була зупинена судами.

Ірак виключено зі списку країн, оприлюдненому у первісному указі 27 січня, тому що уряд цієї країни запровадив нові процедури перевірки виїзду з країни, і, зокрема, посилив ретельну перевірку віз та обмін інформацією, а також через взаємодію зі США у боротьбі з бойовиками «Ісламської держави».

Тисячі іракців воювали на боці армії США впродовж багатьох років або працювали перекладачами з часу очолюваного США вторгнення в Ірак у 2003 році.

Представник Білого дому повідомив, що новий президентський указ не стосуватиметься осіб з визначених у списку 6 країн, які є законними постійними мешканцями США або, які мають «зелену картку».

Хоча первісний указ набрав чинності з моменту його підписання президентом Трампом, з імплементацією нового указу буде певна затримка, щоб уникнути замішання, яке виникло у січні.

Дивіться також: Чи підтримують українці у США імміграційні плани президента Дональда Трампа?