Міжнародний республіканський інститут: українці обирають між свободою і грішми

Більшість українців хочуть, щоб держава вирішувала їхні проблеми, і вважають, що гроші важливіші за свободу… Серед головних проблем в країні українці називають владну корупцію.

Переважна більшість українців очікують від держави, щоб вона вирішила їхні проблеми. А поміж економічним збагаченням і демократією, вони обирають збагачення. Про це свідчать результати опитування Міжнародного республіканського інституту у Вашингоні. З директором євразійських програм інституту Стівеном Ніксом поспілкувалася наша співробітниця.

Понад дві третини опитаних мешканців обласних центрів України вважає, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку, – про це свідчать результати опитування Міжнародного республіканського інституту. При цьому респонденти бачать більше реформ на місцях, ніж на національному рівні.

Говорить директор євразійських програм Міжнародного республіканського інституту Стівен Нікс:

«Наш аналіз демонструє, що люди бачать більше змін, більше реформ, що впроваджуються на місцевому рівні, ніж це відбувається на національному рівні».

Ось червоним кольором позначена кількість людей, які однією з найбільших проблем в країні вважають корупцію. І в більшості обласних центрів рівень корупції на місцях значно зростає, порівняно з минулим роком. Рівне, Херсон, Київ – міста, де населення відчуло за останній рік значне зростання корупції. Респонденти бачать потребу реформувати Генпрокуратуру, довіра до якої впала до 1-2 проценти у кожному обласному центрі.

Стівен Нікс продовжує:

«Люди хотіли б бачити більше зусиль у боротьбі з корупцією. І результати опитування це чітко показують…Цифри такі, якими вони є. Не дуже втішні. Думаю, це сигнал до влади, що потрібно більше результатів у питанні розслідування корупції».

Стівен Нікс звертає увагу на те, що в Україні стрімко розвивається громадянське суспільство, і високі показники довіри до громадських організацій та до медіа є свідченням цьому:

«Збільшується довіра до медіа в Україні, це дуже важливо. Бо як ви знаєте, раніше було багато скептицизму щодо медіа та журналістики. Це змінюється, люди мають більше поваги до новин, які вони отримують».

Між тим, лишається велике число людей, які сподіваються, що держава вирішить їхні проблеми. Від 50-ти до майже 90-та відсотків опитаних на заході і на сході країни визнали, що їхнє майбутнє залежить від державної опіки.

Стівен Нікс пояснює:

«Багато людей хочуть, щоб держава вирішувала їхні проблеми. Такі результати – це спадщина радянської норми – де держава в ручному режимі управляє економікою, і де держава відповідальна за всі робочі місця. Але це потрохи починає змінюватися. Молодь вже почувається менш залежною від держави».

За словами Нікса, таке дослідження муніципального типу інститут проводить втретє. І цього року дослідники запропонували респондентам обрати між економічним процвітанням та демократією і свободами. В результаті більшість українців показали, що готові поступитись свободами заради збагачення. Ось сирнім кольором позначені ті, хто обирає демократію, червоним – економічне процвітання. Львів виявився єдиним містом, де понад половина опитаних обрали демократію. Київ та Харків у цьому питанні пасуть задніх, каже Стівен Нікс:

«Більшість людей між демократією та економікою обирають економіку. І це особливо важко для українців, тому що війна має великий вплив на економічну ситуацію. І також той факт, що багато людей безробітні – через це маємо такі результати».

У дослідженні Міжнародного Республіканського інституту взяло участь 19 тисяч людей у 24 обласних центрах України. Опитування профінансував уряд Канади.

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