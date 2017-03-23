Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт у Лондоні, внаслідок якого 22 березня загинули чотири особи, ще принаймні 40 отримали поранення. Нападника застрелила поліція.
Про це у своєму Twitter повідомляє інформаційне агентство Associated Press.
Британська поліція у четвер підтвердила арешти принаймні сімох людей у зв’язку з нападом у середу поблизу парламенту у Лондоні.
На основі попередньої інформації поліція припускає, що напад був актом тероризму і пов’язаний з ісламізмом.
"Ми далі вважаємо і відповідно розслідуємо, що цей нападник діяв наодинці під впливом міжнародного тероризму", - сказав представник лондонської поліції Марк Роулі.
Жертв нападу у Лондоні нині вшановували хвилиною мовчання.
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