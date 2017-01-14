Сили «Ісламської держави» здійснили атаку на сирійське місто Дейр ез-Зор

Сирійська правозахисна організація повідомляє, що бойовики «Ісламської держави» здійснили атаку на підконтрольні уряду райони сирійського міста Дейр ез-Зор.

Базована у Великобританії Організація Syrian Observatory for Human Rights інформує, що кілька вибухів вразили східне місто в напруженому наступі, що триває.

За даними монітору, понад 30 осіб загинули під час бойових дій, у тому числі 20 джихадистів і 12 солдатів режиму.

Офіційні особи повідомляють, що уряд Сирії використовував військові літаки, щоб відбити наступ бойовиків.

«Ісламська держава» контролює більшу частину провінції Дейр ез-Зор, але урядові сили контролювали адміністративний центр провінції.

Місто перебуває під облогою «Ісламської держави» з 2014 року, але урядові сили змогли протриматися через поставки, які їм скидали з повітря.

Згідно з інформацією монітору, бойовики «Ісламської держави» вже протягом деякого часу готувалися до наступу в суботу, збільшивши підкріплення і боєприпаси.

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