Американський астронавт і двоє російських колег повернулися на Землю

Американський астронавт і двоє російських космонавтів у понеділок повернулися на Землю. Астронавти були у космосі 173 дні, протягом яких вони зробили свій внесок у сотні експериментів з біології, фізики і наук про Землю.

Космічна капсула «Союз» із командиром екіпажу Шейном Кімбро і бортінженерами Андрієм Борисенком і Сергієм Рижиковим успішно приземлилася у центральному Казахстані, повідомив російський центр контролю польотів.

«Приземлення підтверджене», – заявив коментатор на телебаченні НАСА під час трансляції посадки близько 13:20 за київським часом.

Командиром МКС від 10 квітня стає астронавт Пеґґі Вітсон. Вона керуватиме екіпажем із космонавтом Олегом Новицьким і французьким астронавтом Томасом Пескетом.

Екіпаж, який відбуває, згодом замінять астронавт Джек Фішер та космонавт Федір Юрчихін, запуск яких запланований на 20 квітня з космодрому Байконур у Казахстані.

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