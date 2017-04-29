Історія біженця, який багато працював та зміг відкрити авторемонтну майстерню у США

А ще у нього є мрія - щоб його донька виграла Олімпійську медаль для Сполучених Штатів.

Усі знають, ми відремонтуємо, якщо ніхто інший не може

Щороку Сполучені Штати приймають понад мільйон іммігрантів з усіх куточків планети. Але в країні існує відчутний спротив міграції. Її противники вважають, що переселенці лягають тягарем на економіку держави. Однак, чимало економістів стверджують протилежне. Іммігранти, кажуть вони, сприяють економічному процвітанню Америки. У листі до президента Трампа та лідерів Конгресу майже півтори тисячі економістів, поміж яких шість лауреатів Нобелівської премії, переконують, новоприбулі не загрожують країнi, а відкривають нові можливості. У містечку Шарлотсвіл у Вірджинії, живе один з багатьох біженців, які на власному прикладі підтверджують висновки експертів.

Не існує автомашини, яку б не міг відремонтувати Яша Ісмаїлов.

«Дуже часто сюди присилають авто, які ніхто в місті не може полагодити. Усі знають, ми відремонтуємо, якщо ніхто інший не може», каже автомеханік Яша Ісмайлов.

Яша відкрив свою авторемонтну майстерню 9 років тому. До цього перебивався на різних роботах.

«Коли ми приїхали до США, ми важко працювали… Перед тим, як відкрити власний бізнес я працював на кількох роботах: був маляром, встановлював кондиціонери, працював електриком», - розповідає Яша.

За походженням Яша – турок-месхетинець. Родина жила спочатку в Узбекистані, але згодом втекла до Росії від переслідувань.

«Моя сім’я втекла до Росії через вбивства турків в Узбекистані у 1989-му році», - каже Яша.

У 2004-му Сполучені Штати почали приймати месхетинських біженців, і родина емігрувала до США. Яші було 22.

«Ми прибули у Вірджинію, маючи лише одяг на собі. Це все», ділиться Яша.

Яша каже, що з болем спостерігає за новинами у світі. Найбільше його турбує проблема біженців.

«Я міг бути одним з них. Мені пощастило, я вже тут, вони – ні. Я їм дуже співчуваю. Хотілося б допомогти їм чимось», каже він.

Історія Яши – типова для першого покоління іммігрантів у США, - кажуть у Міжнародному комітеті з питань біженців.

«Тут вони знаходять роботу. І як тільки життя більш-менш налагоджується, відкривають власну справу. Вони не лише створюють етнічну різноманітність, але й позитивно впливають на економіку. Так що біженці не висять тягарем, вони віддячують, допомагаючи розвивати місцеву економіку», - каже Гарієт Кер, директор Центру з питань біженців.

В автомайстерні Яши, наприклад, працює семеро людей. Вони ремонтують у середньому 150 машин на місяць. Ще кілька працює в автосалоні з продажу вживаних автомашин, який Яша відкрив не так давно.

«Ми все ще намагаємося вдосконалити наш бізнес. Але автосалон уже успішно працює. Ми продаємо дві-три машини щодня», - каже Яша.

Чоловік каже, важка праця в Америці оплачується сторицею.

«Я задоволений своїм життям в Америці. У мене дружина, двоє діток, які вчаться у гарній школі. У мене добрі сусіди. Є робота. Ніхто мені не докучає. Я пишаюся тим, що можу робити вагомий внесок в економіку свого містечка», - розповідає Яша.

А ще у Яши є потаємна мрія: «Моя донька займається плаванням. Я дуже сподіваюся, що одного дня вона виграє Олімпійську медаль для Сполучених Штатів».

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