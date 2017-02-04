Адміністрація Трампа ввела санкції проти Ірану

Жорсткі заходи стали відповіддю на випробування Тегераном балістичної ракети





Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти Ірану, які стали відповіддю на недавнє випробування балістичної ракети середньої дальності.

У списку санкцій - 12 компаній і 13 приватних осіб з Ірану, Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів та Лівану.



Напередодні президент Дональд Трамп попередив Тегеран, що подібні дії не залишаться без відповіді.



«Іран грає з вогнем, - написав президент у своєму Twitter. - Вони не цінують, наскільки «поблажливо» ставився до них президент Обама. Але не я!"



У п'ятницю міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Тегеран не збирається реагувати на ці попередження.



Він написав у Twitter, що його країну не злякають загрози, які робляться в той час, як Іран прагне забезпечити безпеку своїх громадян.



Запровадження санкцій стало першим рішенням, прийнятим новою адміністрацією США щодо Ірану після того, як кілька днів тому радник президента з національної безпеки Майкл Флінн заявив про те, що після випробування балістичної ракети Вашингтон виступив з «офіційним попередженням» на адресу Тегерана.



У свою чергу в п'ятницю Флінн зробив заяву, в якій зазначив, що Ісламська республіка Іран залишається явним світовим спонсором тероризму і продовжує грати дестабілізуючу роль в ситуації на Близькому Сході. При цьому, за словами Флінна, дії іранського керівництва становлять загрозу національним інтересам Сполучених Штатів та їхніх союзників.



«Час, коли ми закривали очі на ворожі й агресивні дії Ірану проти США і всього світового співтовариства, уже минув», - заявив Майкл Флінн.

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