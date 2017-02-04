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Адміністрація Трампа ввела санкції проти Ірану

  • Голос Америки
Майкл Флінн

Майкл Флінн

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Жорсткі заходи стали відповіддю на випробування Тегераном балістичної ракети



Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти Ірану, які стали відповіддю на недавнє випробування балістичної ракети середньої дальності.

У списку санкцій - 12 компаній і 13 приватних осіб з Ірану, Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів та Лівану.

Напередодні президент Дональд Трамп попередив Тегеран, що подібні дії не залишаться без відповіді.

«Іран грає з вогнем, - написав президент у своєму Twitter. - Вони не цінують, наскільки «поблажливо» ставився до них президент Обама. Але не я!"

У п'ятницю міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Тегеран не збирається реагувати на ці попередження.

Він написав у Twitter, що його країну не злякають загрози, які робляться в той час, як Іран прагне забезпечити безпеку своїх громадян.

Запровадження санкцій стало першим рішенням, прийнятим новою адміністрацією США щодо Ірану після того, як кілька днів тому радник президента з національної безпеки Майкл Флінн заявив про те, що після випробування балістичної ракети Вашингтон виступив з «офіційним попередженням» на адресу Тегерана.

У свою чергу в п'ятницю Флінн зробив заяву, в якій зазначив, що Ісламська республіка Іран залишається явним світовим спонсором тероризму і продовжує грати дестабілізуючу роль в ситуації на Близькому Сході. При цьому, за словами Флінна, дії іранського керівництва становлять загрозу національним інтересам Сполучених Штатів та їхніх союзників.

«Час, коли ми закривали очі на ворожі й агресивні дії Ірану проти США і всього світового співтовариства, уже минув», - заявив Майкл Флінн.

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