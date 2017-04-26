Іванка Трамп у Європі чує жорсткі запитання про її роль та дії президента США

Іванка Трамп у Німеччині була вимушена пояснювати свої обов’язки і захищати репутацію батька - президента Дональда Трампа.

Кого Ви представляєте, Іванко, Вашого батька, американський народ, чи Ваш бізнес?

Це була її перша закордонна поїздка після того, як Дональд Трамп призначив 35-річну доньку на посаду неофіційного радника у Білому домі.

Чоловік Іванки, Джаред Кушнер, також призначений радником президента і його роль в адміністрації вважають дуже впливовою.

У Сполучених Штатах лунають застереження про загрозу конфлікту інтересів та можливе порушення етичних норм через залучення родичів на державні ролі.

У Берліні Іванка Трамп у вівторок брала участь у міжнародній зустрічі впливових жінок на запрошення канцлера Німеччини Анґели Меркель.

Європейська преса пише, що пані Меркель пішла на такий крок, щоб покращити відносини зі США після свого нещодавнього візиту до Вашингтона, позначеного кількома незручними ситуаціями на саміті з Дональдом Трампом.

“Кого Ви представляєте, Іванко? - з’ясовувала на одному з обговорень журналістка Міріам Мекель, - Вашого батька, американський народ, чи Ваш бізнес?”

Іванка наголосила, що не представляє своїх підприємницьких інтересів, але зауважила, що обізнана у бізнесі.​

​Аудиторія зустріла несхвальними звуками її слова про президента Трампа - “великого активіста у справах підтримки сім’ї і статевого рівноправ’я”.

Проте берлінський кореспондент видання Wall Street Journal повідомляє, що німецька преса пише про Іванку позитивно: "розумним виступом вона заполонила Берлін і канцлера".

“Ви чуєте реакцію залу, - сказала ведуча зустрічі, - тому я мушу зупинитися на ще одній справі: відношення, яке колись демонстрував Ваш батько до жінок, може у декого викликати запитання...”

Іванка Трамп підкреслила, що її особистий досвід, а також факт, що Дональд Трамп як підприємець працював з багатьма жінками, підтверджує “його тверде переконання, що жінки здатні працювати так само добре, які будь-які чоловіки”.

З донькою президента на подіумі при цьому були канцлер Анґела Меркель, директор-розпорядник МВФ Крістін Лаґард, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд та інші.

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