У доньки Трампа порекомендували "морозиво з шампанського" до Дня пам'яті про загиблих у війнах

У соціальній мережі Twitter ополчились за доньку та радницю президента США Дональда Трампа Іванку через те, що офіційна сторінка її модного бренду (Іванка промотує власну лінію одягу та аксесуарів - прим. ГА) порекомендувала до Дня пам'яті ласувати "морозивом з шампанського".

"Зробіть морозиво з шапмпанського #ДеньПам'яті", - закликали на Twitter @IvankaTrumpHQ

День пам'яті - національне свято США, яке відзначається в останній понеділок травня. У цей день вшановується пам'ять усіх, хто загинув під час служби у збройних силах Америки. Цей день також вважається початком сезону відпусток та у частини американців асоціюється із розвагами, адже, коли свято припадає на робочий день, американці мають т.з. "довгий вихідний" - коли за суботою та неділею слідує ще один неробочий день. Для багатьох це нагода вибратись за місто, відправитись з короткою мандрівкою на курорт та ін.

Спустіться з небес не землю, принцесо Іванко. Проведіть день біля Меморіалу загиблих у В'єтнамі та говоріть з відвідувачами - ось побачите, що шампанського не захочете

Саме через це рекламодавці та ін. часто асоціюють День пам'яті з розвагами.

Варто відзначити, що бренд Іванки орієнтується на заможних та людей молодшого покоління. Більшість таких брендів, як правило, оминають увагою національні свята, чи традиції та не обтяжують свої рекламні кампанії глибоким змістом, пропонуючи натомість приємну та святкову альтернативу "похмурій реальності".

Натомість, критики очевидно вважають, що саме прізвище Трамп покладає на Іванку та дотичні до неї бізнеси більшу відповідальність, ніж на інші модні "марки" .

"Вшануйте нашу пожертву морозивом з шампанського", - відповідним текстом один із критиків оздобив фото трун американських військових оздоблених американськими прапорами.

"Іванко, це мій тато. Він служив у В'єтнамі і глибоко байдужий до твого морозива з шампанського", - твітує інший користувач, який тут таки закинув і самому президенту Трампу, що той ухилявся від служби в армії США.

"Може краще би ти вшанувала могили чоловіків, які віддали життя за цю країну, щоб захистити свободи, які тепер відбирає твій батько", - твітує інший.

"Спустіться з небес не землю, принцесо Іванко. Проведіть день біля Меморіалу загиблих у В'єтнамі та говоріть з відвідувачами - ось побачите, що шампанського не захочете", - йдеться в іншому твіті.

Мішенню критики раніше ставала, наприклад, донька екс-президента США Барака Обами, 18-річна Малія, яку ЗМІ у 2016-му застукали за палінням марихуани на музичному фестивалі Lollapalooza. Тоді критки президента поспішили з висновками про те, що вчинок Малії кидає тінь на цілу родину президента тощо.

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