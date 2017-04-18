Пенс у Японії: наша мета – денуклеаризація Корейського півострова

Віце-президент Майк Пенс у вівторок запевнив Японію в твердому намірі США приборкати ядерні та ракетні амбіції Північної Кореї, попередивши, що американські удари в Сирії і Афганістані продемонстрували рішучість Вашингтона.



Однак він також оголосив про готовність США шукати «мирне вирішення» проблеми північнокорейської ядерної програми.



Майк Пенс прибув в Токіо з Південної Кореї. Північна Корея регулярно загрожує знищити Японію, Південну Корею і США.

Ми з вами на 100 відсотків

«Ера стратегічної терпіння завершилася, і, хоча розглядаються всі варіанти, президент Дональд Трамп має намір тісно співпрацювати з Японією і Південною Кореєю, з усіма нашими союзниками в регіоні і з Китаєм для досягнення мирного вирішення проблеми і денуклеаризації Корейського півострова», - заявив Пенс, виступаючи в Токіо перед обідом з прем'єр-міністром Сіндзо Абе.



«Ми з вами на 100 відсотків», - заявив Пенс, звертаючись до Абе.



Віце-президент США і японський прем'єр погодилися, що їм потрібно переконати Китай зіграти важливішу роль у зв’язках з Північною Кореєю, заявив представник японського уряду.



Тим часом у Вашингтоні прес-секретар Білого дому дав зрозуміти, що трохи терпіння стосовно Пхеньяну в американській столиці ще залишилося.



«Думаю, ми продовжимо роботу, зокрема з Китаєм, щоб знайти можливості для руху вперед», - заявив прес-секретар Шон Спайсер на брифінгу в понеділок, коли його запитали з приводу висловлювання віце-президента.

Спайсер охарактеризував «еру стратегічного терпіння», як політику адміністрації Барака Обами, яка, «фактично, полягала в тому, щоб сидіти і чекати», що не є розсудливим для США. Однак після недавніх переговорів президента Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна нинішня адміністрація дає Пекіну час, щоб він скористався своїм економічним і політичним впливом на Пхеньян.

Президент Трамп дав ясно зрозуміти, що терпіння США і наших союзників в цьому регіоні вичерпалося і ми хочемо побачити зміни

Виступаючи перед журналістами у Корейській демілітаризованій зоні, віце-президент Пенс сказав: «Президент Трамп дав ясно зрозуміти, що терпіння США і наших союзників в цьому регіоні вичерпалося і ми хочемо побачити зміни. Ми хочемо, щоб Північна Корея зійшла з безрозсудного шляху створення ядерної зброї. Крім того, її постійне застосування і випробування балістичних ракет неприйнятні».



Заяви Пенса прозвучали через день після того, як Північна Корея провела невдалий запуск ракети зі своєї бази підводних човнів у Сінпхо.



Виступаючи на спільній прес-конференції з виконуючим обов'язки президента Південної Кореї Хван Ге Аном у понеділок, Пенс підкреслив «непорушність» підтримки США і готовності стати на захист багаторічного союзника, а також співпрацювати з усіма зусиллями, що стосуються регіональної безпеки.

Ми продовжимо вести тісні консультації з Південною Кореєю і керівництвом країни в міру прийняття рішень про майбутні кроки

«Ми продовжимо вести тісні консультації з Південною Кореєю і керівництвом країни в міру прийняття рішень про майбутні кроки», - сказав віце-президент США.



Згодом проблему прокоментували у Державному департаменті Сполучених Штатів.



«Ми працюємо разом з нашими союзниками і партнерами над розробкою низки заходів в разі, якщо (Північна Корея) не припинить свою дестабілізуючу діяльність», - заявила під час чергового брифінгу, проведеного Держдепартаментом, виконуюча обов'язки заступника держсекретаря з питань Східної Азії і Тихоокеанського регіону Сюзан Торнтон.



«Однак метою США, яку поділяють наші союзники і Китай, є ліквідація ядерної зброї на Корейському півострові», - підкреслила вона.



Тим часом в Південній Кореї зростає занепокоєння, що США можуть застосувати військову силу проти КНДР в односторонньому порядку, що може спричинити початок війни в регіоні.

Метою США, яку поділяють наші союзники і Китай, є ліквідація ядерної зброї на Корейському півострові

Виступаючи на спільній прес-конференції, Хван Ге Ан наголосив на необхідності посилити економічні санкції щодо Північної Кореї, а не намагатися вирішити проблему за допомогою військової сили.



«З огляду на всю серйозність ситуації і необхідність вжити термінових заходів щодо запобігання північнокорейській ядерній та ракетній загрози, ми дійшли згоди подвоїти зусилля і збільшити міжнародний тиск на Північну Корею, щоб продемонструвати, що стратегія КНДР не спрацьовує», - сказав він.



Тим часом в Нью-Йорку заступник представника Північної Кореї в ООН Кім Ін Рен провів прес-конференцію, метою якої, за його словами, було засудити заплановане на кінець квітня засідання Ради Безпеки ООН. Цього місяця США головують в Раді Безпеки, і держсекретар Рекс Тіллерсон очолить засідання, присвячене темі північнокорейської ядерної програми.



Значна частина його виступу була присвячена напруженій ситуації на Корейському півострові і нещодавньому удару США по Сирії у відповідь на застосування сирійським урядом хімічної зброї проти цивільного населення.

США штовхають півострів «на поріг війни» і заявив, що термоядерна війна може вибухнути в будь-який момент

Заступник представника КНДР також висловив невдоволення з приводу проведення спільних військових навчань США і Південної Кореї, що незмінно викликає обурення Пхеньяна.



«Цілком очевидно, що США всіма силами прагнуть влаштувати небезпечне брязкання зброєю в Південній Кореї. Поки що не дійшло до ядерного арсеналу, але злочинець найвищого класу загрожує миру і стабільності на Корейському півострові та в усій північно-східній Азії», - заявив Кім.



Дипломат КНДР попередив, що США штовхають півострів «на поріг війни» і заявив, що термоядерна війна може вибухнути в будь-який момент».



Дислокація ударної групи ВМС США на чолі з авіаносцем Carl Vilson до Корейського півострова викликалg занепокоєння в Північній Кореї. Як висловився Кім Ін Рен, якщо Вашингтон «посміє застосувати військові заходи», назвавши це випереджувальним ударом, КНДР готова відповісти на будь-якe військовe дію США».



За словами північнокорейського дипломата, Пхеньян ніколи не буде благати про мир і «в повній мірі закличе США до відповідальності за катастрофічні наслідки» у разі завдання Сполученими Штатами військового удару.

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