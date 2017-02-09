Японія запропонує США інвестиції, які створять 700 тисяч нових робочих місць

У п’ятницю у Вашингтоні відбудеться друга з черги зустріч прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе з президентом Дональдом Трампом. Як передбачається, японський гість намагатиметься встановити тісніші зв’язки із США в галузі безпеки і торгівлі, а також поглибити особисті відносини з президентом Трампом.

Абе хоче закріпити двосторонню угоду про взаємну торгівлю із США після того, як президент скасував багатосторонню угоду про вільну торгівлю, відому як Трансатлантичне партнерство.

Трамп назвав Японію, разом з Китаєм і Мексикою, країнами, що несправедливо черпають користі з торговельної політики, яка є причиною торговельного дефіциту США, і звинуватив Токіо в невідповідній дельвації своєї валюти, щоб пожвавити експорт.

Японія торік мала торговельний надлишок зі Сполученими Штататми на суму 6.8 трильйона єн, тобто на 4.6 відсотка менший, ніж рік раніше, але, згідно з даними Міністерства фінансів Японії, постачі автомобілів до США збільшилися вже другій рік поспіль.

Як повідомляється, разом з Абе до США прибудуть міністр фінансів і закордонних справ, щоб запропонувати адміністрації Трампа пакет інвестицій , який, через приватні та громадські інвестиції в інфраструктурі, наприклад у розвитку швидкісних поїздів, може створити 700 тичяч робочих місць.

Компанія Toyota та інші японські компанії можуть повідомити про нові інвестиції для побудови заводів у США.

Економічні поступки з боку Японії, на думку деяких оглядачів, мають запевнити присутність американських військ у регіоні, зокрема у зв’язку із зростанням збройних сил Китаю і дедалі більшою ядерною загрозою з боку Північної Кореї.

Минулого тижня, під час відвідин регіону, міністр оборони США Джим Меттіс запевнив Японію і Північну Корею у дальшій підтримці тих країн з боку Сполучених Штатів.

Дивіться також: Чи повинна Україна стати мостом між Росією та Європейським Союзом