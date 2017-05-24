Джон Керрі назвав російську мову запорукою впливу на політику США

У ході виступу у Гарвардського університеті, колишній державний секретар США Джон Керрі пожартував, що знання російської мови є обов'язковою навичокою для тих, хто хоче впливати на політику США.

Жарт колишнього голови зовнішньополітичного відомства США пролунав під час виступу перед випускниками престижної Школи державного управління імені Кеннеді при Гарвардському університеті (John F. Kennedy School of Government at Harvard - прим. ГА) та припав до душі колишньому послу США в ООН, Саманті Пауер, яка розповіла про нього у Twitter.

"Джон Керрі жартує, що колись радив людям, що для того, щоб впливати на Вашингтон варто іти навчатись у Школу імені Кеннеді. "Але тепер я кажу їм, щоб купили навчальну програму та вивчили російську мову", - твітує Саманта Пауер.

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