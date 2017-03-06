Борис Джонсон: Росія мусить змінити свою закордонну політику

Через два дні після повідомлення про плани відвідати Москву, міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що Росія вдається до різних невідповідних кроків, пише видання Bloomberg.

«Вони, на мою думку, ведуть кібер-війну, вони намагаються підірвати країни у західному районі Балканського півострова – ви бачили, що сталося в Чорногорії – не кажучи вже про дії Росії в Україні, які, як кожний знає, абсолютно неприйнятні», сказав Джонсон репортерам в Брюсселі в понеділок після прибуття на зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Джонсон матиме зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим для переговорів «у найближчих тижнях», заявило Міністерство закордонних справ 4 березня. Вони, можливо, обмірковуватимуть підтримуване росіянами насильство у Східній Україні і спробу усунути від влади уряд Чорногорії та вбити колишнього прем’єр-міністра Міла Джукановича під час торішніх виборів.

«Першорядним завданням є передати цей месидж росіянам, що вони мусять змінитися, вони мусять показати, що їм знову можна довіряти, сказав британський міністр. – Надзвичано важливо, щоб ми могли втримувати відносини з росіянами, ми намагаємося зрозуміти, звідки у них усе це і ми намагаємося накреслити їх політику».

Британський посадовець не відповів на запитання, чи під час візиту він матиме зустріч з Володимиром Путіним.

Як повідомляє видання Bloomberg, Борис Джонсон бере участь у зустрічі міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн ЄС в Брюсселі, де вони мають схвалити план вперше передати військові операції під спільне командування. Міністри обговорять ситуацію на Близькому Сході, в Лівії і в західному районів Балканського півострова.

Дивіться також: Трамп звинуватив Обаму в таємному прослуховуванні його виборчого штабу під час кампанії