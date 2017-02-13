Це плаття на підтримку Трампа на церемонії Grammy вивело співачку у лідери хіт-парадів США

25-річна американська співачка Джой Вілла (Joy Villa) вийшла у лідери продажів музики в онлайн сервісах Amazon та iTunes після того, як з'явилась на церемонію вручення музичних премій Grammy у яскравому платті із гаслом "Повернемо Америці велич!" (гаслом виборчої кампанії Трампа - прим. ГА) та прізвищем самого президента.

Пісня I make the Static та одноіменний альбом співачка, після її вчинку, вийшли у лідери продажів у США, при тому, що пісня-оригінал моє досить скромну кількість переглядів на сайті Youtube.

Помітна частина американських артистів критично налаштована щодо президента США. При цьому тих, хто відходить від такої позиції, часто нещадно критикують

Помітна частина американських артистів критично налаштована щодо президента США. При цьому тих, хто відходить від такої позиції, часто нещадно критикують. Наприклад, ціла низка артистів вимушені були під тиском критиків відмовитись від виступу на церемонії інавгурації 45-го президента США.

За таких умов, підтримка Трампа часто гарантує виконавцям увагу прихильників президента, які не лінуються підтримати тих, хто наважується виявити симпатію до президента США.

Я підтримую мого президента, тому що це правильно. Понад усе, я вірю у любов

"Я на 100% підтримую Трампа. Я вірю у його слова і вірю, що він керуватиме країною так само, як він керує своїм життям - успішно. Я пишаюсь тим, що я американка і виступаю за єдність країни, яка сприймає кожного, незалежно від політичних уподобань. Я підтримую мого президента, тому що це правильно. Понад усе, я вірю у любов", - розповіла співачка каналу Fox.

Співачка, яка працює у жанрах поп та рок має афроамериканське та італійське коріння. Раніше вона вже з'являлась на церемонію Grammy у платтях, які викликали фурор. У 2015 вона одягла напіврозоре плаття, зроблене із будівельної огорожі.

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